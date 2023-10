NEWS

Nicolò Figini | 27 Ottobre 2023

Tina Cipollari e Simone Di Matteo tornano in televisione a celebrity Chef per conquistare il titolo di “Miglior Chef della serata”

Tina Cipollari e Simone Di Matteo a Celebrity Chef

Un eccellente ritorno televisivo quello che si prospetta all’orizzonte per Simone Di Matteo e Tina Cipollari. Dopo un lungo periodo che li ha visti percorrere strade professionali differenti, infatti, l’Irriverente giornalista e l’amata opinionista torneranno finalmente insieme sul piccolo schermo tra i concorrenti della nuova edizione di Celebrity Chef.

Si tratta del format culinario ideato da Alessandro Borghese e prodotto da Banijay Italia. Saranno protagonisti della puntata che andrà in onda questa sera, 27 ottobre, alle ore 19:10 su TV8. I due compagni di avventure si sfideranno ai fornelli e confezioneranno un menù degustazione ciascuno, contendendosi così il titolo di “Miglior chef della serata”.

Legati da un’amicizia ventennale, Di Matteo e Tina Cipollari sono riusciti a consacrarsi nell’immaginario del pubblico come il dinamico e divertente duo de #GliSpostati. Con la loro partecipazione al reality on the road Pechino Express – Le civiltà perdute (2016), in particolare, si sono resi protagonisti di rocambolesche peripezie e simpatici siparietti, tanto da riscuotere un largo successo e venir accreditati da molti come i vincitori morali della quinta edizione dello show.

Tina Cipollari e Simone Di Matteo a Celebrity Chef

Questa volta, però, le loro strade si separeranno, o meglio si fronteggeranno, in una sfida a suon di forchetta che li metterà seriamente a dura prova e li costringerà a mostrare al mondo le loro reali doti culinarie.

“Sono una buona forchetta, per questo mi piace cucinare. Darò sicuramente a Tina del filo da torcere. È vero che in cucina ci vuole molta fantasia per stupire un commensale. Ma molto spesso basta la semplicità di un sapore non troppo elaborato“, dichiara Simone Di Matteo.

Un fervore condiviso anche da Tina Cipollari, la quale afferma: “Solitamente gli chef stellati sono tutti uomini, ma, si sa, in realtà siamo noi donne le regine indiscusse della cucina. Adoro sperimentare, preparare sempre cose nuove e l’idea di questa sfida mi stimola ancora di più!“.

Come funziona Celebrity Chef

Gli episodi sono stati girati negli spazi dei ristoranti di Venezia e Milano «AB – Il lusso della semplicità» di proprietà di Borghese. Gli appuntamenti inediti della trasmissione hanno preso il via lo scorso 2 ottobre e sono ancora tante le sorprese che attendono i telespettatori.

Come ogni anno, due volti noti del panorama dello show business nostrano, siano essi appartenenti al mondo della musica, dello sport o dello spettacolo, si improvvisano cuochi, mettendo a frutto la loro creatività per aggiudicarsi il podio della serata.

E questa, nello specifico, sarà la volta di una delle penne più taglienti in circolazione e della bionda vamp di Uomini e Donne. Entrambi, con i loro menù da tre portate, dovranno mettercela tutta per convincere la giuria.

Quest’ultima sarà formata da Borghese, Angela Frenda, food editor del Corriere della Sera, e Riccardo Monco, chef tristellato di Enoteca Pinchiorri di Firenze. alla fine saranno loro a decretare il vincitore o la vincitrice.