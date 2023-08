NEWS

Andrea Sanna | 30 Agosto 2023

Uomini e Donne, cosa è emerso su Tinì

Dalle anticipazioni dell’ultima registrazione di ieri di Uomini e Donne ha fatto molto rumore un’assenza importante in studio. Pare infatti non fosse presente Tinì Cansino. A darne notizia è GemmaPalagi.it che ha riportato il tutto sul suo profilo Instagram. La blogger, però, ha aggiunto un dettaglio importante: “Tinì non è più un’opinionista di Uomini e Donne”.

Sono bastate queste poche parole per scatenare il caos sui social, con i fan della trasmissione che vorrebbero saperne di più. Tinì avrà davvero lasciato Uomini e Donne come si dice? In questo momento non abbiamo certezze e non sappiamo se magari possa essere stata la stessa Maria De Filippi a informare di questo i telespettatori. Quindi ci sarà da aspettare la puntata per scoprirlo.

In ogni caso c’è da fare una doverosa premessa. Questo perché diversi utenti tra cui TrashTVStellare su X, l’ex Twitter, hanno fatto sapere che in realtà Tinì ha preso parte alla registrazione del 28 agosto di Uomini e Donne. Dunque potrebbe semplicemente trattarsi di un’assenza momentanea dell’opinionista, dovuta ad altri impegni, e non definitiva. Ma questo non possiamo ancora saperlo e staremo a vedere cosa accadrà da qui in avanti.

Tra l’altro non è la prima volta che si verifica un episodio del genere. Facendo un passo indietro, infatti, in diverse occasioni Tinì per diverse puntate non l’abbiamo vista in studio a Uomini e Donne. E già in quella circostanza i fan del dating show si erano detti preoccupati e avevano ipotizzato un suo addio. Ciò poi non è mai avvenuto poiché la Cansino ha ripreso il suo posto accanto a Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Tinì Cansino al momento non ha lasciato alcuna dichiarazione sul suo futuro nel programma di Maria De Filippi.