NEWS

Andrea Sanna | 30 Agosto 2023

Uomini e donne

Secondo un retroscena emerso in mattinata, durante la prima registrazione di Uomini e Donne Pinuccia sarebbe stata ospite per presentare la canzone

Uomini e Donne, ospite Pinuccia

Il desiderio di Pinuccia Della Giovanna di fare ritorno a Uomini e Donne pare sia stato ascoltato. Almeno secondo il retroscena emerso questa mattina. Ebbene, stando a quanto si apprende da LorenzoPugnaloni.it la dama, che non fa più parte del parterre del Trono Over, avrebbe preso parte alla prima puntata della trasmissione. Questa la notizia:

“News in ritardo. Nella prima registrazione, quella di giovedì scorso, è stata ospite Pinuccia per la sua canzone”.

Un retroscena che non era emerso mai prima, ma che abbiamo scoperto grazie all’indiscrezione lanciata dalla pagina social.

C’è da dire che in diverse occasioni Pinuccia aveva dichiarato di voler fare ritorno a Uomini e Donne, ma non come dama. Il suo unico pensiero è sempre stato quello di poter presenziare in puntata per lanciare la sua canzone. Non tutti sanno infatti ma nel corso dell’estate Della Giovanna ha pubblicato il singolo che ha come titolo proprio il nome del dating show di Canale 5.

Nel mese di luglio Pinuccia aveva anche lanciato un appello a Maria De Filippi mediante alcune interviste. Pensiamo per esempio alle dichiarazioni rilasciate a FraLof, in cui ha confidato: “Spero di poterlo presentare da Maria perché lei mi ha voluta bene, mi ha rispettata ed è il ricordo più bello che ho”.

A quanto pare la conduttrice pare abbia accettato la richiesta di Pinuccia Della Giovanna, invitandola così in studio a Uomini e Donne. Purtroppo non abbiamo altre informazioni su questa interessante indiscrezione e dunque ci toccherà aspettare la puntata dell’11 settembre per assistere a questo momento.

Il pubblico affezionato di Uomini e Donne già freme e sui social la news si è fatta largo piuttosto velocemente. I più, dopo l’addio di Pinuccia alla trasmissione, non vedono l’ora arrivi la messa in onda per poterla rivedere e ascoltare la sua canzone.