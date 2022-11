Gossip

Nicolò Figini | 13 Novembre 2022

La commozione di Tiziano Ferro

Oltre ad aver raccontato episodi molto delicati della sua vita, Tiziano Ferro a Verissimo si è anche emozionato ascoltando un tenero messaggio da parte del marito e nel vedere i suoi figli in alcuni video. Non è mancata una sorpresa da parte di Giorgia, tramite video, o da parte del fratello Flavio. Momenti carichi di commozione, così come quello in ricordo diRaffaella Carrà. Silvia ha riportato alla mente il duetto che il cantante ha realizzato con lei:

“Sì, lei mi ha veramente benedetto con la sua amicizia. Conoscere Raffaella è un sacco di cose… Un privilegio, una masterclass, un’opportunità per crescere e migliorarsi, per scoprire cosa vuol dire fare lo spettacolo. Non soltanto quello famoso. Lei mi ha dato tanto coraggio. Essere una persona che ha fatto sentire a suo agio Raffaella Carrà, per me è un titolo del quale vado geloso da morire. Lei ci mancherà per sempre e ci ha dato l’ennesima lezione da diva. Uscita al massimo del suo splendore. Non ha detto niente a nessuno, ha lasciato un grande ricordo e sapeva sarebbe rimasta per sempre“.

Piccola nota amara nella dichiarazione di Tiziano Ferro. Si è mostrato molto triste dal non aver saputo del male di Raffaella Carrà. Quasi cedendo alle lacrime ha affermato:

“Anche se ce l’ho un po’ con lei perché non lo sapevo. Non lo sapevo. Però la grande diva doveva fare così. Doveva spiegare a tutti come si fa. Si esce di scena, lo spettacolo va avanti. Io rispetto questa scelta anche se ovviamente mi ha fatto soffrire. Io a lei posso dire grazie“.

La puntata è poi andata avanti con varie esibizioni tra brani nuovi e molto famosi all'interno del suo repertorio. L'appuntamento potrà essere rivisto su Mediaset Infinity in streaming, in maniera del tutto gratuita.