NEWS

Vincenzo Chianese | 16 Febbraio 2024

Poche ore fa Sangiovanni ha annunciato di volersi prendere una pausa dalla musica. A intervenire è così Tiziano Ferro, che scrive una dolce lettera social a favore del giovane artista.

Le parole di Tiziano Ferro per Sangiovanni

In queste ore a scrivere una commovente lettera social per Sangiovanni è stato Tiziano Ferro. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. A seguito dell’esperienza al Festival di Sanremo, ieri il giovane artista con un lungo post ha annunciato di aver bisogno di prendersi una momentanea pausa dalla musica. Ma non solo. Il cantante ha infatti rimandato non solo l’uscita dell’album Privacy, ma anche il concerto evento al Forum di Assago, che si sarebbe dovuto tenere il prossimo ottobre. L’ex allievo di Amici ha anche ammesso di “non avere le energie fisiche e mentali” per portare avanti il suo progetto e di aver bisogno di una pausa per ricaricarsi.

Il post di Sangiovanni in breve ha fatto il giro del web e così a intervenire è stato anche Tiziano Ferro. Il cantautore di Latina ha dunque commentato il post del suo giovane collega, scrivendo una vera e proprio lettera. Il cantante di Sere Nere ha invitato Sangiovanni a prendersi tutto il tempo di cui ha bisogno, sottolineando di aver vissuto lui stesso in prima persona lo stesso disagio in passato. Queste le tenere dichiarazioni di Tiziano:

“Caro Sangio, sei giovane e ti sono piovute addosso immense responsabilità; tutte insieme e da un giorno all’altro. So bene cosa vuol dire avere la tua età e ritrovarsi nello stato che hai descritto in questo post. Se c’è qualcosa della quale avrei avuto bisogno all’epoca era semplicemente di un amico, un conoscente o anche solo una persona più adulta e saggia di me che mi dicesse: ‘Non lasciare siano gli altri a decidere ciò che ti rende felice e ciò che no. Prenditi il tempo del quale hai bisogno e vedrai che troverai la chiarezza che adesso non hai’. Quindi, ecco, sottoscrivo il virgolettato e aggiungo: a costo di importelo, prenditi cura di te. Farà bene al tuo spirito ma anche allo spirito di chi ti sta accanto. Prenditi il tempo del quale hai bisogno”.

Le parole di Tiziano Ferro per Sangiovanni non sono passate inosservate e hanno così fatto il giro del web.