“Non ho le energie fisiche e mentali”, Sangiovanni si ferma e rimanda tour e nuovo album

Spettacolo

Nicolò Figini | 15 Febbraio 2024

Sangiovanni, dopo il Festival di Sanremo 2024, è tornato sui social per annunciare che si prenderà una pausa dalla musica per un po’ di tempo. Ecco il motivo e che cosa sta succedendo .

Sangiovanni si prende una pausa

La scorsa settimana Sangiovanni ha preso parte al Festival di Sanremo con il brano “Finiscimi“. Purtroppo si è classificato all’ultimo posto durante la finale e dopo qualche giorno di silenzio è tornato sui social per informare il pubblico di una decisione che ha preso. Ha voluto specificare che tutto questo non dipende assolutamente dal risultato ottenuto all’interno della kermesse:

“Grazie a quest’esperienza ho capito che essere se stessi e dire la verità è importante, bisogna accettare quello che si è. A scanso di equivoci classici da web non faccio questo discorso ora per via di un posto in classifica.

Anche il Sanremo precedente l’ho vissuto con lo stesso disagio, ma non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo”.

In seguito Sangiovanni ha continuato affermando di volersi prendere un periodo di pausa. Per tale ragione ha deciso di rimandare l’uscita del suo album “Privacy” e di posticipare le date programmate al Forum di Assago. Ha specificato che tutti coloro che hanno acquistato i biglietti in prevendita verranno rimborsati e poi ha ringraziato i fan per la comprensione:

“Ho ricevuto tantissimo sostegno che non mi aspettavo e tantissima comprensione che per me in questo momento rappresentano la cosa più importante, anche perché mi sembra di sentire che quello che vivo io tocca tante persone e mi fa sentire meno solo. Davvero grazie”.

Sangiovanni non sta mollando il suo sogno e non lo sta nemmeno mettendo da parte. Il cantante ha solo bisogno di un breve periodo di stop per ricaricarsi e recuperare le energie. Poi ha espresso il suo affetto per il team con cui lavora per stargli sempre vicino e averlo compreso:

“Voglio stare bene per condurre al meglio la musica vista come ‘lavoro’. Continuerò a scrivere e a stare in studio perché fa parte del mio benessere e nel mentre inizierò a dedicare il tempo a me stesso per migliorare questa condizione. So che mi aiuterà e che tornerò presto, anche più forte di prima”.

Non possiamo che augurarci che il ritorno di Sangiovanni avvenga molto presto. Vi terremo aggiornati non appena accadrà.