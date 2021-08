1 Tra i concorrenti del GF Vip 6 anche Tommaso?

Il GF Vip 6 è pronto a tornare su Canale 5. Alfonso Signorini sta lavorando sotto traccia per avere un cast all’altezza delle aspettative. Dopo le indiscrezioni sulla durata del reality, ora è emerso un altro rumor molto interessante. Stando a quanto riportato da Davide Maggio, infatti, tra i concorrenti ci sarà anche Tommaso Eletti, che di recente abbiamo avuto modo di conoscere come uno dei fidanzati di Temptation Island.

Lui è stato tra i concorrenti più discussi del reality delle tentazioni per i suoi modi di fare nei confronti dell’ex fidanzata Valentina Augusti Nulli, di cui sembra essere ancora gelosissimo, e per essere poi uscito single dalla trasmissione perché lei non se la sentiva più di andare avanti. Esattamente come accaduto per Carlotta Dell’Isola (entrata nella Casa del GF Vip il 18 dicembre 2020) anche Tommaso Eletti sembra aver colpito molto Alfonso Signorini. In base alle informazioni giunte a Davide Maggio, per gentile concessione di Maria De Filippi, il ragazzo romano non ha potuto resistere alla chiamata.

Ma andiamo a leggere quanto scritto dal blog del giornalista:

«Avete capito bene: il “toy boy” di Temptation (la ex ha quasi il doppio dei suoi anni) sarà uno dei concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip. DavideMaggio.it è in grado di annunciarvi in anteprima che tra i “vipponi” che a settembre varcheranno la porta rossa di Cinecittà per vivere da protagonisti la sesta edizione del reality di Canale 5 ci sarà proprio Tommaso».

Si apprende dal sito di Davide Maggio. Se così fosse, quindi, il 21enne romano avrà l’occasione di farsi scoprire sotto una luce diversa dai telespettatori di Canale 5. Nel mentre che si attendono conferme sulla sua presenza nel programma, Tommaso Eletti dopo essere stato lasciato dall’ex Valentina, sembra essere intenzionato a riconquistarla. Andiamo a rivedere il tutto…