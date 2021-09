Con questa risposta Tommaso Eletti si è inimicato entrambe le opinioniste del GF Vip

1 Tommaso Eletti sulle opinioniste del GF Vip

Tra una settimana inizierà la sesta edizione del Grande Fratello Vip e proprio oggi TV Sorrisi e canzoni ha annunciato la lista di tutti i concorrenti. In totale sono 24. Tra questi, come era già stato più volte confermato, c’è anche Tommaso Eletti ex di Temptation Island 2021 che aveva partecipato al programma con l’ormai ex fidanzata Valentina.

Vip di primo pelo quindi, la sua presenza fa ormai discutere da quando è stato ennunciato. Ma sicuramente adesso farà ancora più discutere dopo una risposta che ha dato riguardo le due opinionisti del GF Vip 6: Adriama Volpe e Sonia Bruganelli.

Attraverso le sue storie Instagram, Amedeo Venza ha riportato alcune dichiarazioni di Eletti proprio sulla Volpe e la Bruganelli. Al concorrente del reality show sarebbe stato chiesto cosa pensasse di Adriana Volpe e Sonia Bugarelli. E la sua risposta è stata: “Non so chi siano”.

Un’affermazione che probabilmente non farà piacere alle due opinioniste e che potrebbe far iniziare subito l’edizione con un bello scontro a distanza. Considerando anche il fatto che Adriana e Sonia sono ormai famosissime da decenni nel mondo dello spettacolo, mentre Tommaso si è fatto conoscere solo un paio di mesi fa, sul web scatterà sicuramente subito la polemica.

Ma da alcuni giorni Tommaso Eletti è anche al centro di un rumor…