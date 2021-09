1 Parla Tommaso Eletti

Qualche giorno fa come sappiamo Tommaso Eletti ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 6, diventando così il primo eliminato di questa edizione. L’ex volto di Temptation Island è così tornato alla sua vita di sempre, chiudendo questo capitolo della sua vita. Solo qualche ora fa però Tommaso è stato ospite della nuova puntata di Casa Chi, e durante la chiacchierata con Rosalinda Cannavò ha fatto delle rivelazioni inaspettate, che stanno già facendo il giro del web.

A sorpresa infatti Tommaso Eletti ha confessato di aver avuto un interesse per Soleil Sorge all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 e di essere stato piacevolmente sorpreso dall’ex corteggiatrice. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Isa&Chia:

“L’ho detto anche in qualche confessionale che sono rimasto molto colpito da Soleil che è un po’ simile a me, outsider un po’ matta, intelligente e carismatica. Mi sono trovato molto bene e ho avuto per lei una piccola cotta. Un bacio? No, ma magari. […] Quando uscirà magari la conoscerò meglio. Sicuramente non mi comporterò mai più come prima. Qualsiasi donna con cui dovrò stare la lascerò libera. È importante che il compagno rimanga libero. Non si vive bene con la gelosia. Da quello che sentivo io, qualcosa si, mi ha dato segnali positivi. Niente di eccessivo. Però comunque da come si comportava nei miei confronti un segnale di… qualche sguardo c’è stato insomma”.

Ma non solo. In seguito infatti Tommaso Eletti ha anche parlato di Valentina Nulli Augusti, facendo chiarezza sulla reazione avuta dopo averla vista in casa. In più ha anche parlato di un suo ipotetico arrivo al Grande Fratello Vip 6 in qualità di concorrente. Andiamo a leggere le parole di Tommaso in merito.