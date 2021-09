1 Il gesto di Tommaso Eletti

Nonostante qualche giorno fa Tommaso Eletti abbia lasciato la casa del Grande Fratello Vip 6, l’ex gieffino non smette di far discutere di sé. Inaspettatamente infatti l’ex volto di Temptation Island ha scritto sui social alla presunta fidanzata di Gianmaria Antinolfi, recapitandogli un messaggio da parte dell’imprenditore. Ma facciamo un passo indietro e rivediamo cosa è accaduto. Come sappiamo fin dal primo giorno a far chiacchierare il web è stata la relazione tra l’ex di Belen e Soleil Sorge, che è terminata qualche mese fa. Nonostante inizialmente era sembrato che i due fossero disposti a essere amici, a un tratto le cose sono cambiate e Gianmaria e Soleil hanno iniziato a scontrarsi e proprio l’ex corteggiatrice ha mosso delle dure e specifiche accuse all’imprenditore.

Come se non bastasse al di fuori della casa è spuntato online il nome di Greta Mastroianni, presunta fidanzata di Antinolfi, che ha accusato i collaboratori del gieffino di averla defollowata su Instagram. Adesso a intervenire nella questione è Tommaso Eletti, che dopo aver lasciato la casa pare abbia scritto a Greta, riportandole un messaggio di Gianmaria. La ragazza ha infatti postato sui social lo screen di una conversazione avuta con Tommaso, in cui quest’ultimo afferma:

“Greta ho una bella sorpresa per te. Sono Tommy, amico di Gianmaria, stavo con lui al GF. Mi ha detto di dirti che gli manchi tantissimo e che non vede l’ora di stare di nuovo con te, e dice che è molto spaventato dal non sapere se quando uscirà ci sarai ancora per lui”.

Ma non solo. Tommaso Eletti ha anche allegato una foto di un tovagliolino con un messaggio scritto dallo stesso Gianmaria, nel quale si legge:

“Ti amo, non vedo l’ora di stringerti a me”.

Cosa accadrà dunque nelle prossime puntate del Grande Fratello Vip 6? Gianmaria Antinolfi parlerà della sua presunta fidanzata? Nel mentre nel corso dell’ultima diretta Tommaso Eletti ha avuto modo di avere un faccia a faccia con la sua ex Valentina Nulli Augusti e inaspettatamente a svelare un retroscena inedito è stata Sophie Codegoni. Rivediamo cosa è accaduto.