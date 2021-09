1 Gianmaria Antinolfi ha una fidanzata?

In queste ore a far discutere il web e non solo è stato Gianmaria Antinolfi. Inaspettatamente infatti l’imprenditore partenopeo ha ammesso che sarebbe disposto a crearsi una storia d’amore finta nella casa del Grande Fratello Vip 6, qualora ci fosse una ragazza interessata a lui. Ma non solo, L’ex di Belen infatti ha anche rilasciato delle dichiarazioni choc su Sophie Codegoni, affermando come i suoi amici, prima dell’ingresso all’interno del reality, gli avrebbero detto che sarebbe dovuto andare a letto proprio con l’ex tronista. A quel punto su Antinolfi si è scatenata una vera polemica e a intervenire è stato nientemeno che Fabrizio Corona, da tempo grande amico di Sophie. L’ex re dei paparazzi ha così gettando la bomba, facendo intendere come Gianmaria in realtà sia fidanzato! Ma non solo. Sembrerebbe anche che coloro che gestiscono attualmente i social del gieffino avrebbero anche defollowato su Instagram questa presunta ragazza. Queste le sue dichiarazioni:

“Questo povero sfigato gestito da 2 sfigati FALLITI che ha negato di essere fidanzato per entrare nel programma. I DUE SFIGATI che hanno in mano il suo Instagram hanno defollowato a sua insaputa la fidanzata e la insultano pure. BISOGNA SAPERLO FARE STO LAVORO”.

Successivamente a intervenire è stata anche Deianira Marzano, che ha confermato le parole di Fabrizio Corona. La blogger ha infatti postato una storia della presunta fidanzata di Gianmaria Antinolfi, che ha confermato il tutto: la pagina Instagram dell’imprenditore, che naturalmente attualmente è gestita da terzi, l’ha defollowata su Instagram!

Che dunque fuori dalla casa Gianmaria abbia davvero una fidanzata? Senza dubbio nelle prossime puntate del Grande Fratello Vip 6 l’imprenditore farà chiarezza sulla situazione, e di certo sapremo cosa sarà accaduto. Nel mentre in queste ore a scagliarsi contro l’imprenditore è stata anche la mamma di Sophie Codegoni. Rivediamo le sue dichiarazioni.