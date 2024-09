Pensate di conoscere tutto sul pastry chef Tommaso Foglia, giudice dell’edizione numero 11 di Bake Off Italia 2023. News e curiosità su di lui: dall’età alla vita privata, la carriera e per passare a Instagram e social dove seguirlo. Qui, in questa scheda tecnica, alcune informazioni a riguardo.

Chi è Tommaso Foglia

Nome e Cognome: Tommaso Foglia

Data di nascita: 1990

Luogo di nascita: Nola (Napoli)

Età: 34 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: pasticcere

Fidanzata: Tommaso è fidanzato con Martina Brachetti

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @tommasofoglia_pastry

Tommaso Foglia età, altezza e biografia

Partiamo dalla biografia del pasticcere e giudice di Bake Off Italia 2023. Quando è nato Tommaso Foglia? Non conosciamo la data di nascita completa, ma sappiamo che è nato a Nola (in provincia di Napoli) nel 1990. La sua età dunque è di 34 anni. Dato che non conosciamo data e mese di nascita purtroppo non possiamo dirvi nemmeno qual è il suo segno zodiacale.

Cresciuto in una famiglia di panettieri, ben presto si è avvicinato al mondo della cucina e della pasticceria. Pensate aveva appena 4 anni quando per la prima volta ha iniziato a fare i primi impasti, diventando oggi uno dei più rinomati e rispettati nel suo settore.

Come da lui stesso raccontato alla famiglia e in particolare ai suoi genitori deve tanto, poiché gli hanno insegnato non solo i trucchi del mestiere, ma anche trasmesso valori importanti quali sacrificio, passione e rispetto verso questo lavoro, il calore e l’affetto di Napoli.

Non siamo in grado di dirvi nemmeno altezza e peso del pasticcere. Passiamo ora alla vita privata…

Vita privata

Della vita privata di Tommaso Foglia non si conosce granché, purtroppo.

Come dicevamo arriva da una famiglia di panettieri e che ha una fidanzata di nome Martina Brachetti, che oltre a essere la sua dolce metà è anche la sua collega sul lavoro.

Da quel che abbiamo scoperto dai suoi social il pasticcere e la sua compagna convivono dal 2017 a Lavello, comune in provincia di Potenza, in Basilicata. Non dovrebbero essere sposati e non siamo in grado di dirvi se hanno o meno dei figli.

Dove seguire Tommaso Foglia: Instagram e social

C’è modo di poter seguire Tommaso Foglia sui social network? La risposta è sì. Il pastry chef è presente sia su Instagram che su Facebook (ha anche un account personale), dove condivide tutti i suoi lavori e progetti. Tra essi anche la sua partecipazione come giudice di Bake Off Italia 2023.

Qualcuno si domanda anche se Tommaso Foglia è presente su Wikipedia, al momento non abbiamo trovato un pagina ufficiale, se non attraverso Bake Off Italia 2022 che lo menziona come uno dei giudici della trasmissione.

Carriera

Terminato il percorso di studi all’Istituto alberghiero, Tommaso Foglia ha avuto la fortuna di conoscere la famiglia Iaccarino, proprietario del Don Alfonso 1890, una delle istituzioni della ristorazione italiana. Ed è proprio qui che è cresciuto professionalmente e ha capito cosa significa fare questo mestiere. Questo gli ha permesso di girare non solo l’Italia ma anche il mondo e mettere in pratica le ricette che ha sempre sognato di realizzare.

Tra le esperienze più importanti quella all‘Aldrovandi Palace di Roma e Le Sirenuse di Positano, per esempio. Nel 2011 è diventato pastry chef presso la Maison Iaccarino e ha visitato alcune città estere come gli Emirati Arabi con l’apertura del Don Alfonso Dubai, nel Wiltshire presso il Whatley Manor. Come riporta il sito di Real Time da non dimenticare l’Irlanda al due stelle Michelin Patrick Guillbaud e a La Mamounia Palace Hotel di Marrakech.

Successivamente nel 2017 è arrivato al Ristorante I Portici di Bologna, mentre l’anno successivo si è dedicato al progetto Lucano del Resort San Barbato di Lavello. La fama ha permesso a Tommaso Foglia di vincere importanti riconoscimenti nel corso della sua carriera. È stato il primo italiano a vincere in Francia il premio internazionale del Caffè Gourman. Ha trionfato anche come pasticcere dell’anno nel 2022. Nello stesso anno, come vedremo, lo troviamo tra i giudici di Bake Off Italia 2023.

Qualcuno si chiede come cucina Tommaso Foglia. La sua cucina e la pasticceria hanno due caratteristiche fondamentali: qualità ed equilibrio. Realizza prodotti con materie prime di ottima scelta e cerca sempre di ottenere note diverse alle sue realizzazioni. Dalle parti più acidule e fresche, che vanno a contrastare la stucchevolezza del dolce.

Nel corso della sua carriera Tommaso Foglia ha dato vita a tante ricette, diventando uno dei pastry chef più apprezzati. Da ricordare, tra i tanti, il piccolo cake al pistacchio con gelée di pere e cremoso al pistacchio e peperone crusco in due differenti consistenze con sorbetto di pera.

Bake Off Italia

Bake Off Italia è la “nuova casa” di Tommaso Foglia dal 2022, così come lui stesso l’ha definita nella clip di presentazione. Queste le sue parole:

“Una grande famiglia che mi permette di conciliare le mie due grandi passioni come la pasticceria e l’insegnamento. Qui voglio portare la mia storia, le mie esperienze, ma soprattutto voglio portare quello che è il calore di Napoli. Perché il vero segreto di ogni ricetta è il cuore”.

Arrivato quindi a Bake Off Italia nell’edizione 10 andata in onda nel 2022, Tommaso Foglia è stato riconfermato anche negli anni successivi compresa l’edizione 12 in onda nel 2024. Con alla conduzione sempre Benedetta Parodi, accanto a lui come giudici troviamo Ernst Knam e Damiano Carrara, oltre alla presenza di Iginio Massari.