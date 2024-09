Andiamo a scoprire tutte le informazioni che riguardano il famoso pasticcere Iginio Massari. Quindi vedremo la sua biografia, la vita privata, la carriera, i libri e le ricette e anche dove seguirlo.

Chi è Iginio Massari

Nome e cognome: Iginio Massari

Data di nascita: 29 agosto 1942

Luogo di nascita: Brescia

Età: 82 anni

Altezza: 1,76 m

Peso: infomazione non disponibile

Segno zodiacale: Vergine

Professione: pasticcere

Moglie: Maria Damiani

Figli: Iginio Massari ha due figli (Debora e Nicola)

Tatuaggi: nessuno

Profilo Instagram: @iginio.massari

Iginio Massari età altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Igininio Massari. Nato a Brescia il 29 agosto 1942, ha 82 anni di età ed è del segno zodiacale della Vergine. La sua altezza è s 1,76 mentre non conosciamo il suo peso. Non ha tatuaggi sul corpo.

Parlando della sua famiglia di origine, sua madre era cuoca e suo padre direttore di mensa. Quindi la cucina è sempre stata nelle sue corde e ha fatto parte della sua vita. Infatti ha deciso di dedicare i suoi studi ad essa.

Così a sedici anni, dopo un periodo di lavoro in un panificio nel centro della città natale, si è trasferito in Svizzera per conoscere tecniche nuove. A tal proposito, è stato seguito dal maestro Claude Gerber e ha acquisito le prime esperienze di pasticceria e cioccolateria. Dopo quattro anni, terminati gli studi, ha deciso di tornare in Italia, ma subito dopo il suo ritorno è stato vittima di un grave incidente in moto che lo ha costretto a un lungo periodo di immobilità.

Vita privata

Parlando della vita privata e sentimentale di Iginio Massari, abbiamo varie informazioni.

Nel 1968 si è sposato con Maria Damiani, conosciuta pochi anni prima mentre lavorava nel laboratorio della storica pasticceria Camera di Brescia dove lei era cameriera.

La coppia ha avuto due figli: Debora e Nicola. Entrambi hanno seguito i passi dei genitori, intraprendendo carriera nella cucina e nella pasticceria. Debora è pastry chef, Nicola è maestro di pasticceria e lavora nel laboratorio di suo padre.

Dove seguire Iginio Massari: Instagram e social

Adesso che abbiamo qualche informazione in più su Iginio Massari, vediamo anche come seguirlo sui social e non solo.

Vi segnaliamo subito il suo profilo Instagram che ha oltre 1 milione di follower. Qui il pasticcere condivide principalmente contenuti inerenti le sue opere e i suoi lavori in TV.

Iginio Massari ha inoltre un sito internet dedicato alla sua pasticceria (che vedi varie sedi in tutta Italia) in cui si possono anche comprare i suoi prodotti.

Carriera

La carriera vera e propria di Iginio Massari come pasticcere è iniziata quando è stato assunto dalla Bauli come responsabile dell’innovazione qualitativa. Qui ha avuto modo di approfondire le proprie conoscenze sulle paste lievitate. Successivamente ha lavorato alla Star come dirigente tecnico del settore artigianale e industriale dal 1969 al 1971.

Sempre nel 1971 ha aperto a Brescia con la moglie la pasticceria Veneto, che si è classifica prima nella selezione della guida del Gambero Rosso dal 2011 al 2016.

Nel 1997 e nel 2015 ha partecipato alla Coppa del Mondo di Pasticceria, entrambe le volte come allenatore della squadra italiana. Nel marzo 2015, in occasione dell’evento enogastronomico che si tiene presso la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista a Venezia, gli è stato conferito il Leone d’oro alla carriera.

MasterChef Italia

Negli anni Iginio Massari ha iniziato a guadagnarsi spazio anche come personaggio televisivo. A tal proposito è stato giudice e ospite fisso di MasterChef Italia a partire dalla seconda edizione. Ha fatto anche da tutor per le prove in esterna nelle due edizioni del programma Il più grande pasticcere.

Iginio Massari The Sweetman

Dal 2017 è il protagonista del programma Iginio Massari – The Sweetman, dove i concorrenti si cimentano nella creazione del loro dolce migliore. Durante la preparazione lo chef li corregge e li segue, giudicandoli al termine della prova. Nella versione Iginio Massari – The Sweetman Pro, Massari viene affiancato da pasticceri professionisti. Tutte le puntate sono state trasmesse da Sky Uno.

Bake Off Italia

Nel 2024 Iginio Massari è entrato a far parte della famiglia di Bake Off Italia. Nel programma condotto da Bendetta Parodi, il pasticcere affianca i tre giudici Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara per alcune prove a cui si sottopongono i concorrenti.

Negozi

Sono tanti i negozi di Iginio Massari sparsi per l’Italia. Infatti, in aggiunta alla storica Pasticceria Veneto di Brescia, ne ha inaugurate altre quattro. La prima il 14 marzo 2018 in piazza Diaz a Milano, la seconda il 28 ottobre 2019 in piazza C.L.N. a Torino, la terza il 15 dicembre 2020 in corso Santa Anastasia a Verona e la quarta il 15 dicembre 2021 in via de’ Vecchietti a Firenze.

Libri e ricette

Sono tantissimi i libri di ricette e non solo che Iginio Massari ha pubblicato in tutti i suoi anni di carriera. Da una ricerca se ne contano almeno 35 solo in lingua italiana dal 1996 ad oggi.

Il suo prilo libro si intitola Armonie ed è del 1996. L’ultimo che ha scritto, invece, è L’altro Massari, del 2023. Una decina dei sui libri, inoltre, sono stati tradotti in altre lingue.