Elenoire Ferruzzi ha risposto a un fan e ha spiegato, con grande ironia, perché non ha partecipato alla settimana della moda a Milano. Nel farlo ha tirato in ballo anche alcune famosissime cantanti italiane.

Elenoire Ferruzzi contro alcune cantanti

Elenoire Ferruzzi è da tempo molto amata sui social ma ha potuto raggiungere un pubblico ancora più vasto dopo la sua partecipazione al Grande Fratello. Il suo carattere ironico e tagliente ha conquistato migliaia di spettatori che ancora oggi la seguono sul profilo Instagram.

LEGGI ANCHE: Isola dei Famosi, continuano i casting! Anche una discussa ex Vippona avrebbe fatto un provino

In queste ultime ore, un utente le ha chiesto tramite messaggio privato perché non è andata alla settimana della moda a Milano e la sua risposta è stata la seguente:

“Ma secondo te potrei mai andare a una sfilata dove in prima fila sono sedute Annalisa, Clara, Stefania, Genoveffa, Mila e Shiro due cuori nella pallavolo? Amore, io sono una star e loro con me sarebbero tutte nell’ombra più di quanto già non siano”.

LEGGI ANCHE: Martina De Ioannon rivela di seguire il trono di Gianmarco con Ciro

Dopo aver parlato di alcune cantanti più in voga dell’ultimo periodo, Elenoire Ferruzzi ha avuto da ridere anche sui capi che propongono gli stilisti oggi alle sfilate. In sostanza, non le piace assolutamente nulla:

“Comunque, per il tipo di moda che viene proposta ora, che si tengano loro. Io sono abituata a Mugler. Quindi sarebbe come confondere la carne Simmental con il caviale. Buona giornata”.

LEGGI ANCHE: Neanche con la finale Ora o mai più batte Maria e C’è posta per Te: gli ascolti

Tanti i commenti a suo favore da parte dei fan che apprezzano la schiettezza e queste risposte altamente ironiche e divertenti. Anche voi l’avete apprezzata al Grande Fratello? Fatecelo sapere con un commento e non dimenticate di seguirci per non perdervi tante altre news.