Nuovo flirt per Tommaso Paradiso?

Tommaso Paradiso, secondo alcuni utenti del web, potrebbe aver intrapreso un flirt con Beatrice Antolini. Si tratta di una polistrumentista che ha avviato la sua carriera nel 2006 con il disco “Big Saloon“. Un album autoprodotto al quale è seguito un lungo tour. Nel 2019 a San Siro ha fatto anche da corista a Vasco Rossi. Nei primi anni 2000, invece, collabora con i Baustelle e Bugo. “A due“, il suo secondo album, trova spazio anche sul mercato inglese. In più partecipa anche al progetto “Il paese è reale” ideato da Manuel Agnelli degli Afterhours.

Nel 2019 approda al Dopofestival con Rocco Papaleo all’interno della resident band. L’anno seguente, invece, passa al palco dell’Ariston diventando direttrice d’orchestra per Achille Lauro sulle note del brano “Me ne frego“. Quest’anno, invece, si è ritrovata a collaborare più volte con Tommaso Paradiso, ex frontman dei The Giornalisti. Già nel marzo del 2022 a Jesolo si è ritrovata sul palcoscenico con il cantante. In una nuova tappa del sour tour un paio di giorni fa si sono ritrovati insieme e Beatrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram una fotografia in cui guarda negli occhi Tommaso. Nella descrizione leggiamo: “Se mi guardi così…“.

Al momento non sappiamo se tra i due ci sia del tenero oppure no. Alcuni, però, li vedrebbero benissimo insieme. C’è, infatti, chi scrive “Che ship” o ancora “Ma che bella coppia“. Qualcuno ironizza: “La Antolini ha capito tutto dalla vita” oppure c’è chi fa un riferimento a Dante Alighieri: “Beatrice, Paradiso, manca poco alla divina commedia…“. Altre battute simpatiche possono essere: “Non è la gelosia…..quello che sento…quello che sento dentrooo” o “Bonazzi!“.

Staremo a vedere nel prossimo futuro se tra Tommaso Paradiso e Beatrice Antolini sta davvero sbocciando l’amore oppure è solo una bella amicizia. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.

