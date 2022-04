Lite a L’Isola dei Famosi

L’ultima puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda giovedì ha visto andare al televoto Roger Balduino ed Estefania Bernal contro Jeremias Rodriguez, ma ci ha dato modo di assistere anche a qualche diatriba. Una lite, però, non è stata trasmessa in diretta e durante la puntata estesa in onda su Mediaset Extra abbiamo avuto modo di recuperarla.

A dire il vero un accenno dell’accaduto ce lo aveva dato Marco Senise durante le nomination, quando nel segreto del confessionale ha raccontato di aver avuto uno scontro poco prima con Blind, della squadra Tiburón. Nel corso di questo spezzone de L’Isola dei Famosi, Marco avrebbe espresso un suo punto di vista, ma è stato immediatamente stoppato da Blind, che gli ha suggerito di farsi da parte.

“Come ti permetti di metterti faccia a faccia”, si sente dire da Edoardo (che come vediamo dal video si sta rivolgendo al cantante. A un certo punto anche Marco Senise è intervenuto e il battibecco a L’Isola dei Famosi si è fatto via via più acceso: “Se io voglio intervenire intervengo, capito?”. Roger ha preso le parti del rapper, ricordandogli che è l’ultimo arrivato. Secondo loro, quindi, non ha il diritto di poter parlare troppo. Parole che, però, non sono piaciute per niente a Senise, il quale ha replicato alterandosi.

Secondo il naufrago de L’Isola dei Famosi, infatti, puoi trascorrere anche soli 5 minuti sull’Isola e quando devi esprimere un parere è giusto farlo. Infastidito Blind ha ribattuto alle parole di Marco e il battibecco tra loro è proseguito per un po’: “Posso essere tuo figlio, frate. Renditi conto. Ripigliati. Non ti scaldare che arrossisci ancora di più e diventi come la maglia che indossi”. Dietro Blind si vede Jeremias ridere per la battuta, per poi dire: “Anche tu devi rispettare loro, perché l’esempio arriva da voi”. Così Marco ha ricordato a Blind e a Jeremias che anche loro dovrebbero avere rispetto per le persone più grandi e non può solo pretenderlo.

Eccolo il branco dei tre arroganti bulletti di periferia…jeremias Roger e Blind che sanno solo dire a chi è arrivato da due giorni che non può parlare. Ma chi cazzo credete di essere per arrogarvi il diritto di scegliere chi può parlare o no? #isoladeifamosi #isola #isola2022 pic.twitter.com/Lz82jMV5fO — Black1_soul (@Bianconera1897) April 16, 2022

La discussione a L’Isola dei Famosi è proseguita e Jeremias ha concluso dicendo che Marco e chi parla come lui dà un brutto esempio. Il fatto ovviamente non è passato inosservato e sui social non si parla d’altro. I più, però, sembrano aver preso le difese di Marco Senise.

