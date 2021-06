Tommaso Stanzani si è diplomato: le foto e i video dei festeggiamenti

1 Oggi si è diplomato Tommaso

A seguito dell’esperienza di Amici 20 e la borsa di studio vinta grazie a tanto impegno e sacrifici, Tommaso Stanzani ha messo a segno un altro importante traguardo. Il ballerino dopo aver studiato intensamente si è diplomato nella giornata odierna.

Nonostante abbia trascorso meno tempo rispetto agli altri compagni sui libri, ha voluto fare comunque un piccolo sforzo per potere a termine il percorso scolastico. Come ogni maturità che si rispetti, Tommaso Stanzani uscito dalla scuola, ha festeggiato come pubblicato dai vari video postati tra le storie di Instagram. Solo due giorni fa il danzatore aveva pubblicato uno scatto sul social con su scritto: “Ridiamoci su” per scaricare la tensione pre esame. A commentare è stato Tommaso Zorzi che, per spronarlo a concentrarsi, ha scritto scherzosamente: “Magari studiamo anche oltre che a ridere”.

E a quanto pare Tommaso Stanzani ha preso in parola il consiglio dell’influencer e si è impegnato duramente, tanto che durante la mezzanotte ha postato un video in cui si mostrava seduto sul letto a ripassare le ultime cose, prima del grande giorno. Ed ecco che nella mattinata odierna è arrivata un’altra grande soddisfazione. Il ballerino poco dopo ha postato foto e scatti dei festeggiamenti fuori dalla scuola.

Adesso Tommaso Stanzani può godersi un po’ di pausa prima di aggiungersi al cast di Battiti Live 2021, in programma il 25, 27 e 29 giugno, e il 1 e 3 luglio. E noi non possiamo che essere felici per lui! Intanto qualche giorno fa l’allievo di Amici 20 ha rilasciato un’intervista a Il Resto del Carlino…