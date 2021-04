1 La sorpresa a Tommaso Stanzani

Come ogni sabato pomeriggio imperdibile l’appuntamento con Verissimo. Tra gli attesissimi ospiti in studio anche Tommaso Stanzani, uno degli ultimi eliminati dalla Scuola di Amici 20. La sua uscita ha lasciato sorpresi in tanti, perfino lui stesso, come rivelato dalle prime anticipazioni del programma uscite nella giornata di ieri. Nonostante ciò, però, il ballerino non è parso per nulla demoralizzato, ma determinato a dimostrare il suo valore.

Come già preannunciato, Tommaso Stanzani a Verissimo ha ricevuto una sorpresa davvero inattesa organizzata da Maria De Filippi e dalla maestra Alessandra Celentano dopo la sua eliminazione. Silvia Toffanin ha realizzato un collegamento con il coreografo di fama internazionale, Michele Merola. I due si erano già conosciuti nella Scuola di Amici, ma oggi c’è una grande novità: “Abbiamo già visto il talento di Tommaso la prima volta che ci siamo visti e ne avevo già parlato con Alessandra, dicendo che lui ha tutte le carte in regola per diventare un bravissimo danzatore di alta qualità. Ci auguravamo infatti potesse proseguire gli studi, essendo ancora molto giovane perché ha una carriera forte davanti. Sabato poi è stato eliminato. Così ho risentito Maria e Alessandra e abbiamo pensato ad un regalo per lui”.

Tommaso Stanzani ha ascoltato in silenzio il tutto e, molto emozionato, si è domandato cosa stesse succedendo. A quel punto Michele Merola ha passato la parola al collega con cui gestisce dei corsi di perfezionamento, Enrico Morelli che ha spiegato in generale in cosa consiste. A quel punto Tommaso ha scoperto la sua sorpresa:

“Per Tommaso abbiamo un anno intero di borsa di studio per studiare con noi e con tutti i direttori internazionali che da settembre ci verranno a trovare. E speriamo che subito possa trovare un posto di lavoro. Noi crediamo basti davvero molto poco per lui per raggiungere alti livelli. Lo metteremo in contatto con persone che potranno regalargli una grande carriera”.

Ovviamente dopo gli studi Tommaso Stanzani, se tutto andrà come deve, potrà ricevere un vero e proprio contratto lavorativo che gli aprirà definitivamente le porte al mondo della danza, da professionista.

Questa dunque la bellissima sorpresa per Tommaso Stanzani a Verissimo, che senza parole ha ringraziato tutti per questa grande opportunità. A Tommaso facciamo un caloroso in bocca al lupo per il suo futuro artistico. Continuate a seguirci per altre news sui ragazzi e professori di Amici 20, in attesa della puntata di questa sera!