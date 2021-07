1 Le parole di Tommaso Stanzani

Sono passati alcuni mesi da quando Tommaso Stanzani ha concluso la sua esperienza ad Amici 20. Proprio all’interno della scuola di Maria De Filippi, il ballerino ha avuto modo di conquistare il cuore dei professori e del pubblico, diventando in breve uno dei volti più amati di questa edizione. Ma non solo. Per lui infatti sono arrivate anche delle importanti soddisfazioni. Grazie ad Alessandra Celentano, Tommaso ha avuto modo di ricevere ben due offerte di lavoro. Nel mentre anche la vita privata di Stanzani è stata stravolta con una bella novità. Il ballerino infatti si è sentimentalmente legato a Tommaso Zorzi, e sembrerebbe che tutto proceda per il meglio per questa splendida coppia.

Come se non bastasse in queste settimane Tommaso Stanzani è stato scelto per lavorare nel corpo di ballo della nuova edizione di Battiti Live, attualmente in onda su Italia 1. Adesso così durante un’intervista per il settimanale Mio, l’ex concorrente di Amici 20 ha parlato di questa importante esperienza, ammettendo come in realtà in un primo momento si fosse mostrato riluttante nell’accettare il lavoro. Tommaso temeva infatti che le registrazioni potessero coincidere con i suoi impegni scolastici e con gli esami di maturità. Tuttavia Stanzani è riuscito a conciliare le due cose. Ma non solo. Il ballerino infatti ha parlato anche di Elisabetta Gregoraci, conduttrice del programma, svelando cosa pensa davvero di lei. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Gossipetv:

“Elisabetta è bravissima, molto spontanea e vera. Io credo che abbia l’energia di una calamita. Quando inizia a parlare rimani incantato”.

Mentre Tommaso Stanzani si gode questa bellissima esperienza, alcuni giorni fa il settimanale Chi ha svelato come è nata la storia d’amore tra il ballerino e Tommaso Zorzi. Andiamo a rivedere quello che sarebbe accaduto.