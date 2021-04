2 Il commento di Tommaso Zorzi

L’eliminazione di Tommaso Stanzani da a l serale di Amici 20 è ancora al centro delle polemiche. L’uscita del ballerino, avvenuta nel corso della terza puntata del talent show, ha lasciato di stucco molti e ha generato numerose proteste. Non è infatti un caso che Tommaso sarà il primo concorrente della ventesima edizione del programma ad essere ospite di Verissimo. Sabato prossimo Stanzani si sottoporrà alle domande di Silvia Toffanin e, con molta probabilità, si parlerà di quanto accaduto durante il programma.

La notizia ha ovviamente fatto il giro del web e, sulla pagina ufficiale della trasmissione, è arrivato persino un commento d’eccezione. Tommaso Zorzi, fresco vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip e attuale opinionista de L’isola dei famosi, ha infatti commentato il post in questione con delle parole che non passano inosservate. “Mi invitate sempre alle puntate sbagliate“, ironizza Zorzi che è stato ospite di Verissimo la scorsa settimana. In questo commento Tommaso ha infatti confermato un interesse per il suo omonimo.

Qualche giorno fa l’influencer aveva fatto infatti fatto degli apprezzamenti nei confronti di Tommaso Stanzani. “Ma Tommaso di Amici? Maria ti devo parlare“, aveva scritto Zorzi che di lì a poco avrebbe poi alzato il tiro dopo aver visto un’esibizione del ballerino. “L’anima de li mejo mort***i tua“, è il secondo tweet che aveva lasciato. E chissà che Zorzi non decida di invitare Stanzani nel suo programma, Il punto Z.

Lo scorso mercoledì Tommaso ha infatti debuttato su Mediaset Play nella conduzione del suo nuovo programma in cui ha ospitato la sua amica/nemica Giulia Salemi. Il primo appuntamento ha avuto un ottimo riscontro in termini di visualizzazioni: l’esordio ha registrato 218mila visualizzazioni!

Le news non sono finite qui