Tommaso Zorzi fa una promessa a Giulia Salemi sul loro rapporto

La promessa di Tommaso Zorzi

Ieri sera è andata in onda la prima puntata d’esordio de Il Punto Z, programma di Tommaso Zorzi. Il conduttore ha stupito tutto e nel suo studio ha accolto Giulia Salemi, con la quale ha vissuto numerosi alti e bassi. I due si conoscono da tantissimi anni, ma al GF Vip hanno avuto modo di poter chiarire le loro divergenze. Se inizialmente sembrava che ci fossero riusciti, è bastato poco per far crollare tutto e portarli ad essere nuovamente l’uno contro l’altra.

Giulia Salemi ha sempre voluto provare ad avere un confronto con lui e Tommaso Zorzi ieri ha deciso di fare una promessa: “Secondo me no è la sede giusta per parlare del nostro rapporto. Il modo giusto per farlo è io e te lontani dalle telecamere con una telefonata. Questo ci tenevo a dirtelo. La telefonata arriverà, te la farò io, perché sono maturato”.

Prima di parlare di Isola dei Famosi e di mamma Fariba (e non solo), Giulia Salemi ha voluto precisare, lanciando una frecciatina: “Concordo. Non so se tu mi segui o leggi, anzi so che non mi segui, ma anch’io ho dichiarato che prima o poi un confronto tra noi ci sarebbe stato, lontano dai riflettori. Poi è arrivato questo invito e non potevo dire di no”, ha detto. Tommaso Zorzi ha confidato che si aspettava proprio una risposta negativa da parte di Giulia e di esserne rimasto molto sorpreso.

Ma le stoccate non sono di certo finite qui. Tommaso Zorzi ha riconosciuto il fatto che Giulia Salemi sia vittima di tante cattiverie e quest’ultima ha fatto notare: “Dal tuo fandom, fai qualcosa” per poi scoppiare in una risata, che ha coinvolto anche il padrone di casa, il quale ha risposto prontamente: “…E viceversa”.

Ma non è finita qui…

Il pensiero di Giulia Salemi per Tommaso Zorzi

Giulia Salemi e Tommaso Zorzi, nonostante le incomprensioni, sono parsi comunque molto spigliati e a fine blocco, l’influencer italo persiana ha redarguito simpaticamente il conduttore per come ha deciso di chiudere la sua intervista. A quel punto Tommaso è subito corso ai ripari, come potete ben vedere in questo video e ci ha tenuto a ribadire:

“Giulia io ti ringrazio per essere stata qui con noi. Nei prossimi giorni o settimane arriverà una telefonata dal mio numero, se lo hai ancora”. Questo ha spinto la Salemi ha lanciare l’ennesima frecciatina: “Io ce l’ho il tuo numero, tu mi hai bloccata?”. Tommaso Zorzi con un sorriso ha fatto sapere di avere ancora il contatto di Giulia: “Così almeno possiamo, come dire, parlarci lontani dai Prelemi e TZ Vip”, ha ribadito il conduttore. I due all’unisono hanno concluso dicendo: “Forse non aiutano e forse un giorno si uniranno… gli Zorzalemi”

Chiudiamo così

Con una cosa che siamo tutti d'accordo non accadrà mai

Comunque grande intesa è stata una bella intervista.

Mi è piaciuta.#IlpuntoZ #giuliasalemi #PRELEMI

pic.twitter.com/hzqoTjBHaQ — Agostino Cannella (@AgoCannella) April 7, 2021

Ma non è finita qui. Prima dell’inizio della puntata Tommaso Zorzi ha lasciato una busta, la Tommy Card, a Giulia Salemi. Quest’ultima ha lasciato all’interno un pensiero, che il presentatore ha avuto modo di leggere solo al termine dell’intervista. Come vedete in questo video, Tommaso ne ha rivelato il contenuto. All’interno ha ritrovato una sua dedica fatta a Giulia dopo il programma “Adoro” che hanno condotto insieme. Il tutto si conclude con un “Ti voglio bene anch’io” da parte della Salemi, che ha portato Tommaso a dire: “Bene, come farmi sentire una m***a in una rapida e semplice mossa”.

Rivelazioni scottanti: la Tommy card is the new busta shock! ❤️#IlPuntoZ pic.twitter.com/yy1ORNLlL0 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 7, 2021

A questo punto ci si attende dunque che Tommaso Zorzi e Giulia Salemi possano finalmente chiarire e ritornare ad essere gli amici di una volta! Ci riusciranno?

