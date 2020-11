1 Da qualche giorno si parla di Simone, il misterioso ammiratore di Tommaso Zorzi. Il ragazzo si svela e scrive una bellissima lettera per il blogger, ma qualcosa potrebbe non tornare

Qualche settimana fa per Tommaso Zorzi c’è stata una piacevole ed inaspettata sorpresa. Improvvisamente infatti sulla casa del Grande Fratello Vip 5 è arrivato un aereo dedicato proprio al blogger, con un messaggio particolare, firmato da un misterioso ragazzo di nome Simone. Questo quanto si leggeva in merito:

“Tommaso Zorzi sei un essere speciale e unico. Simone, tuo fan numero 1”.

Tuttavia immediatamente Tommaso Zorzi, sorpreso ma felice di quanto accaduto, ha svelato di non conoscere alcun Simone. A quel punto, incuriosito, il blogger ha invitato il ragazzo a svelare la sua identità, lanciando un appello anche a Barbara d’Urso. Zorzi ha infatti chiesto simpaticamente alla conduttrice di trovare il suo misterioso ammiratore, e naturalmente la stacanovista presentatrice non ha potuto fare altro che intervenire. Così nel corso dell’ultima puntata di Live Non è la d’Urso, Barbara ha annunciato di aver fatto un miracolo! La d’Urso ha infatti trovato Simone, che finalmente ha deciso di svelarsi e di uscire allo scoperto! Ma non solo. Il ragazzo ha infatti voluto scrivere anche una bellissima lettera a Zorzi, che proprio Barbara ha letto in diretta durante Live. Queste le sue parole a riguardo:

“Caro Tommy voglio dirti che io e te siamo molto più simili di quanto tu possa immaginare. Mi hai fatto 3 domande e credimi sono stato malissimo in quei giorni, non potendoti risponderti e guardandoti avvilito. Ora che ne ho l’occasione te lo dico. Ho 25 anni, sono dei gemelli e io stesso sono come tu mi definisci politicamente scorretto”.

Ma non è tutto. Scopriamo come prosegue la bellissima lettera di Simone, il misterioso ammiratore di Tommaso Zorzi.