1 Tommaso Zorzi VS Akash Kumar

Come ogni appuntamento de L’Isola dei Famosi di questa edizione, a metà puntata Ilary Blasi lascia la parola all’opinionista Tommaso Zorzi e alla sua rubrica “Punto Z”. Qui l’ex gieffino dice la sua sui naufraghi, utilizzando parole che iniziano appunto per Z. Tra i personaggi a cui ha fatto riferimento, immancabile Akash Kumar, ultimo eliminato lunedì.

Tommaso Zorzi e Akash Kumar hanno spesso battibeccato nel corso della breve esperienza del modello all’Isola dei Famosi. Quest’ultimo dopo la sua uscita dal programma sui social non si è risparmiato nei confronti dell’influencer e ha perfino pubblicato una vecchia chat di WhatsApp. Questa sera il rampollo milanese ha colto la palla al balzo e ha attaccato Akash:

“Partirei subito con Z come zebedei”– ha esordito Tommaso Zorzi, per fare poi un chiaro riferimento proprio a Kumar – “Gli zebedei che ha rotto Akash nella puntata scorsa in Honduras e anche in Italia. Per citarti ‘Prendi il tuo sacchetto e torna in Italia’. Ora io credo che se lui se ne sia uscito con ‘La mia Isola l’ho già vinta’, beh l’Isola non la vinci uscendo dopo una settimana e non accettando di rimanere su Playa Parasita, anche se devi convivere con Fariba e Ubaldo”.

Ed ecco anche il video in questione caricato dai social ufficiali de L’Isola dei Famosi.

Come ogni puntata torna il Punto Z di Tommy!❤️ #Isola 🏝️ pic.twitter.com/vep7DHJjLW — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 25, 2021

Parole che sono arrivate velocemente al modello, il quale evidentemente sta seguendo i suoi ex compagni d’avventura. Immediata la replica da parte di Akash, che su Instagram sotto al video postato dal profilo ufficiale de L’Isola dei Famosi, ha ribattuto, facendo una rivelazione: “Ieri sera messaggiavamo e adesso mi attacchi ancora? Tommaso Zorzi mamma mia, trash”, ha chiosato Kumar.

Commento Instagram – Akash Kumar

Così l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha scelto di difendersi. La frizzante stoccata di Tommaso Zorzi dunque non ha lasciato indifferente Akash Kumar, il quale non ha potuto proprio fare a meno di dire la sua. Come deciderà ora di rispondere l’opinionista a questa frecciatina da parte del modello?