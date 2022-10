1 Tommaso Zorzi è di nuovo single?

Nell’ultimo anno il web ha imparato ad amare la coppia formata da Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, che in breve hanno conquistato il web. Tuttavia come sappiamo da qualche settimana si mormora che i due si siano lasciati, e nonostante al momento non sia ancora giunta nessuna confermare in merito, i fan ne sembrerebbero essere più che certi. Solo in questi giorni proprio Zorzi ha rilasciato una lunga intervista a FanPage, e nel corso della chiacchierata ha svelato perché ha deciso di essere così riservato sulla sua vita privata. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Vorrei che parlasse il lavoro e non la vita privata, che deve rimanere privata. Altrimenti diventa una relazione a tre con il pubblico, al quale devi sempre rendere conto. Ci sarà sempre quello che non crede a quello che dici, c’è chi parla di congettura, quello che comunque ti farà rodere il culo quando leggi dei commenti. A prescindere da come va la relazione, dare conto a un terzo non è giusto, c’è anche l’arroganza di chi pretende di sapere gli affari tuoi e non esiste”.

In queste ore come se non bastasse è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, e che sta facendo discutere il web. Tommaso Zorzi è stato infatti beccato in discoteca, in un noto locale di Milano, mentre baciava un ragazzo. A quel punto i più si sono convinti che la relazione con Tommaso Stanzani sia ufficialmente terminata, e non è escluso che nelle prossime ore i due possano annunciare la fine della loro storia.

In attesa di scoprire cosa accadrà, Zorzi ha anche commentato alcune vicende del Grande Fratello Vip 7, tra cui il caso Marco Bellavia e il flirt nato tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Andiamo a leggere le dichiarazioni del conduttore.