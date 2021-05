1 La nuova casa di Tommaso Zorzi

Da quando ha vinto il Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi ha ricevuto un successo e una popolarità senza precedenti. Per il noto influencer infatti si sono spalancate le porte del mondo dello spettacolo, e in queste settimane stanno arrivando numerose soddisfazioni per lui. L’ex gieffino come sappiamo oltre a ricoprire il ruolo di opinionista de L’Isola dei Famosi insieme a Iva Zanicchi e ad Eletta Lamborghini, sta conducendo un programma tutto suo, Il Punto Z. Si tratta di un format in onda su Mediaset Play, dedicato proprio al reality di Canale 5, e non solo.

Come se non bastasse anche la vita privata di Tommaso sta procedendo a gonfie vele. Inaspettatamente infatti qualche giorno fa Zorzi è stato paparazzato insieme a Lorenzo Campi, un ragazzo estraneo al mondo dello spettacolo, che sembrerebbe aver conquistato il cuore dell’influencer. Quest’ultimo nel mentre ha confermato di avere una nuova relazione e pare che tutto proceda a gonfie vele tra i due.

Come se non bastasse in questi giorni l’ex gieffino è impegnato con un trasloco. Tommaso Zorzi ha infatti deciso di cambiare casa e in queste ore sta ha lasciato il suo vecchio appartamento. Ma dove vive adesso l’influencer? L’opinionista dell’isola si è trasferito in una casa che affaccia nientemeno su Porta Venezia, una delle zone più frequentate di Milano. Ecco un video che mostra parte del nuovo appartamento di Tommaso:

La nuova casa di Zorzi ha naturalmente già attirato l’interesse del web, e senza dubbio nelle prossime ore l’influencer ci mostrerà di più del suo appartamento. Nel mentre qualche giorno fa a dire la sua sull’ex gieffino è stata nientemeno che Simona Ventura. Rivediamo le sue parole in merito.