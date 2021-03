1 La gaffe di Tommaso Zorzi

Sono passati alcuni giorni da quando Tommaso Zorzi ha vinto il Grande Fratello Vip 5, e in queste ore a poco a poco l’influencer sta tornando alla sua vita di sempre. Dopo aver lasciato Roma, l’ex gieffino ha fatto ritorno a casa sua a Milano, dove ha potuto riabbracciare la sua famiglia e i suoi cari. Proprio sua sorella Gaia ha aggiornato Tommaso su tutto quello che è accaduto in questi mesi, mentre lui era recluso in casa, condividendo le notizie belle e anche quelle brutte. Come se non bastasse Zorzi ha anche fatto ritorno sui social, dove a poco a poco sta ringraziando tutti coloro che l’hanno sostenuto e supportato.

Nel mentre qualche ora fa, proprio per mostrare un messaggio ricevuto da niente meno che da Gemma Galgani, Tommaso Zorzi ha fatto una piccola gaffe. L’influencer infatti, filmando il suo schermo per poter condividere le parole scritte dalla Dama di Uomini e Donne, ha mostrato per sbaglio il codice di sblocco del suo telefono! Naturalmente subito dopo Zorzi si è reso conto dell’incidente e l’ha subito fatto presente. Ma cosa ha scritto Gemma Galgani a Tommaso? Scopriamolo insieme. Ecco il suo messaggio:

“Tommaso felicissima per la tua meritata vittoria. Ti adoro”.

A poco a poco così Tommaso Zorzi sta tornando alla normalità. Nelle prossime ore nel mentre il vincitore del Grande Fratello Vip 5 registrerà un’intervista per Verissimo, che andrà in onda sabato 6 marzo su Canale 5. Cosa ci svelerà nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin? Non resta che attendere per scoprirlo.