Sono passati alcuni mesi ormai da quando Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani hanno ufficialmente dato il via alla loro relazione. La coppia, che inizialmente ha fatto discutere il web, e non solo, a oggi è ancora legata e tutto sembrerebbe procedere a meraviglia tra l’influencer e il ballerino di Amici 20. Tuttavia in molti si chiedono come Zorzi e Stanzani si sono conosciuti e adesso a svelarlo è stato proprio il vincitore del Grande Fratello Vip 5!

Ospite dell’ultima puntata del GF Vip Party, Tommaso Zorzi ha raccontato come ha conosciuto Tommaso Stanzani, e pare che sia merito di Maria De Filippi! Proprio la conduttrice infatti ha fatto notare il ballerino, che all’epoca era ancora all’interno della scuola di Amici, all’influencer. Quest’ultimo così, dopo che Stanzani ha terminato il suo percorso, ha scritto a Tommaso e i due si sono finalmente incontrati per la prima volta. Queste le dichiarazioni di Zorzi:

“Come ci siamo conosciuti io e Tommaso? Quando lui ha iniziato a fare Amici io ero dentro la casa, quindi non ho mai visto il programma. Poi quando sono uscito dal GF sono andato alla corte di Maria e lei nel suo ufficio ha vari televisori con tutte le telecamere della casa di Amici e mi ha fatto vedere questo ragazzo. Quando è uscito gli ho scritto e ci siamo visti e il resto è storia”.

Ma com'è nato l'amore tra Tommaso e Tommaso? Ora in diretta a #GFVIP Party! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta! Seguite ORA la direttahttps://t.co/LPZbDVQwq5 pic.twitter.com/5XD9xNcPBI — Mediaset Infinity (@MediasetPlay) September 20, 2021

È dunque anche merito di Maria De Filippi se a oggi Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono una coppia. I due nel mentre si mostrano innamoratissimi e felici, e nulla sembrerebbe scalfire la loro gioia. A loro dunque va il nostro più grande in bocca al lupo.

