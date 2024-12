Tommaso Zorzi ha condiviso una storia su Instagram in cui ha commentato il ritorno di Stefania Orlando al Grande Fratello

Dopo l’ingresso di Stefania Orlando al Grande Fratello, poche ore fa Tommaso Zorzi ha pubblicato una storia su Instagram commentando questa svolta nel programma.

Tommaso Zorzi ha sorpreso i suoi follower pubblicando una storia su Instagram mentre stava guardando la diretta del Grande Fratello su Mediaset Extra, commentando con affetto e ironia la presenza di Stefania Orlando, sua storica amica e compagna d’avventura durante il Grande Fratello VIP 5, edizione che lo vide trionfare.

Nel video condiviso sui social, Zorzi riprende lo schermo della televisione proprio nel momento in cui Stefania Orlando è inquadrata in giardino. Con il suo solito tono scherzoso e affettuoso, nel video lo si sente dire:

“Raga, ma vedermi Stefania sul 55 credevo che fosse una di quelle cose che non mi sarebbe mai successa. Amore, cosa ci fai lì senza di me? E cosa ci fai lì, Orlando?”

"cosa ci fai lì orlando senza di me?"

Le parole di Zorzi hanno subito scatenato reazioni entusiaste tra i fan, che ricordano il legame speciale tra i due durante il GF VIP 5. Tommaso e Stefania sono stati tra i protagonisti più amati di quell’edizione, formando un duo iconico grazie alla loro complicità, alle risate e al sostegno reciproco nei momenti più difficili.

La reazione di Zorzi alla nuova avventura di Stefania Orlando nella casa del GF ha dimostrato quanto sia ancora forte il legame tra i due, nonostante il tempo trascorso e le rispettive carriere fuori dal reality.

Con il suo commento, Tommaso ha fatto sprofondare nella nostalgia i suoi fan, ancora legati a quella sua esperienza grazie alla quale ha preso il via la sua carriera in TV, che non hanno mancato di condividere a loro volta la clip e di mostrare affetto nei confronti di entrambi.

Stefania Orlando ha fatto il suo ritorno nella casa del Grande Fratello proprio durante l’intensa puntata andata in onda ieri sera. Appena varcata la porta rossa, la concorrente ha subito avuto un confronto con Beatrice Luzzi, che aveva spesso criticato negli ultimi mesi.