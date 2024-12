Come annunciato da Carlo Conti, i big a Sanremo 2025 non saranno più 30, ma 31. Ma ne siamo proprio sicuri?

Carlo Conti ha annunciato a sorpresa che i big in gara al Festival di Sanremo 2025 non saranno più 30, bensì 31. Il direttore artistico ha infatti deciso di accettare un’ultima canzone, secondo lui promettente, presentatagli all’ultimo. Ma è davvero così? Vi spieghiamo cos’è successo.

Ai 30 big di Sanremo 2025 se n’è davvero aggiunto uno all’ultimo?

Carlo Conti ha spiazzato tutti durante la conferenza stampa della finalissima di Sanremo Giovani, svelando un inaspettato colpo di scena: i big in gara al Festival di Sanremo 2025 non saranno 30, come annunciato inizialmente, ma 31.

Un annuncio che ha acceso immediatamente la curiosità degli addetti ai lavori e del pubblico. Il conduttore e direttore artistico ha dichiarato:

“A dire il vero, sarà una coppia. Mi è stata presentata all’ultimo una canzone e ho deciso di accettarla.“

La decisione è arrivata in extremis, e la scelta di inserire questo nuovo artista – o meglio, duo – ha rappresentato un’inaspettata novità. L’annuncio sarà ufficializzato domani sera, durante la finalissima di Sanremo Giovani, in onda su Rai 1 in prima serata, sotto la conduzione di Conti e Alessandro Cattelan.

L’aggiunta di questa coppia porta il numero totale degli artisti in gara a 31, un incremento che non è passato inosservato e che ha sorpreso tutti i presenti in conferenza stampa. Ma sarà davvero così? Ci saranno davvero 31 big a Sanremo?

Come riportato anche da Cinguetterai, in realtà si è trattato solo di uno scherzo da parte di Carlo Conti. La coppia in questione, infatti, altri non è quella composta da Leonardo Pieraccioni e Alessandro Siani. I due saranno ospiti domani sera a Sarà Sanremo per promuovere il loro nuovo film Io e Te Dobbiamo Parlare.

Il conduttore, che torna alla guida della kermesse musicale più amata d’Italia dopo anni di successi, ha mantenuto appositamente un alone di mistero sull’identità di questa coppia, alimentando l’attesa e la suspense.

Domani sera, oltre alla proclamazione dei vincitori di Sanremo Giovani, che entreranno di diritto tra i big, il pubblico potrà finalmente scoprire chi sono gli artisti che completeranno la rosa dei partecipanti al Festival di Sanremo 2025, ma non c’è nessun 31esimo big.