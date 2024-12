In seguito all’ingresso di Stefania Orlando, Signorini ha subito chiamato in causa Beatrice Luzzi per un primo confronto con la nuova concorrente, che negli ultimi mesi ha rivolto numerose critiche all’opinionista.

Il primo confronto tra Beatrice Luzzi e Stefania Orlando

Come già riportato, questa sera Stefania Orlando è tornata al Grande Fratello come nuova concorrente. Alfonso Signorini non ha perso tempo e subito ha voluto ricordare alcune critiche che la Orlando aveva rivolto a Beatrice Luzzi.

Il conduttore, così, ha lanciato un filmato con un piccolo riassunto di quanto avvenuto negli ultimi mesi a Pomeriggio 5, dove sono emersi i commenti di Stefania e le risposte di Beatrice.

Si è così potuto aprire il dibattito. L’opinionista ha chiesto qualche chiarimento sulle parole della nuova concorrente, ricordando le difese da lei ricevute durante il percorso in casa dello scorso anno e poi la più recente accusa di fare la vittima.

“Ho notato che effettivamente tu lo scorso anno hai avuto vari momenti in cui sei stata un po’ emarginata e tra virgolette bullizzata. Eri vittima, però, un conto è essere vittima ma essere fiera anche, un conto è giocare sul vittimismo e continuare a fare la vittima. Io non l’avrei fatto solo per non dare soddisfazione agli altri.“

Questa la risposta di Stefania Orlando. Per smorzare un po’ la situazione in un primo momento, Beatrice ha invocato scherzosamente l’intervento di Jessica Morlacchi in sua difesa, che come sappiamo conosce bene il percorso della Luzzi al GF.

Tra Stefania e Beatrice ci sono già le prime scintille 🔥 #GrandeFratello pic.twitter.com/ZKQ5gcHk14 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 16, 2024

A chiusura del confronto, però, l’opinionista non ha potuto non ribattere con una bella frecciatina alla Orlando, insinuando di essersi giocata bene le sue carte criticando lei, dal momento che adesso è una nuova concorrente.

“Sono contenta per te che hai puntato sul cavallo giusto, vedi dove sei?“

In conclusione, Stefania Orlando ha ribadito di credere che Beatrice Luzzi abbia fatto un gran percorso lo scorso anno. Allo stesso tempo, però, mantiene per il momento il pensiero che sia bigotta. La questione in sospeso potrebbe essersi conclusa qui come no. Vedremo cosa accadrà nel corso delle prossime settimane.