1 Le parole di Tommaso Zorzi

Ormai da giorni non si fa che parlare della vita sentimentale di Tommaso Zorzi. Di recente l’influencer si è mostrato spesso in compagnia del ballerino di Amici 20, Tommaso Stanzani. I due sono stati spesso paparazzati e hanno trascorso anche alcuni giorni insieme a Bologna.

Già alcune settimane fa Tommaso Zorzi a Il Punto Z a una domanda del suo amico Andrea Zelletta aveva così risposto: “(…) Precisiamo che non sono fidanzato con nessuno. Però non sono neanche da solo, ecco. Sto conoscendo. Ho avuto anni di solitudine, cent’anni di solitudine. Però forse adesso la fortuna mi ha assistito e potrebbe essere diverso. Dirlo mi porta sfiga, quindi non dico niente”.

Ha detto in quell’occasione. Nella giornata odierna, su Instagram, Tommaso Zorzi ha realizzato alcune storie e si è lasciato scappare: “Dimmi che stai frequentando un ragazzo che sta facendo la maturità senza dirmi che stai frequentando un ragazzo che sta facendo la maturità“. Il tutto senza però citare la persona con cui si sta conoscendo.

Tommaso Zorzi parla della sua frequentazione. pic.twitter.com/ZuuJngwPUX — disagiotv (@disagio_tv) May 31, 2021

Alcuni fan, però, hanno immediatamente pensato che il ragazzo di cui parla è proprio Tommaso Stanzani. Sarà così?

Nei giorni scorsi un follower aveva scritto a Tommaso Zorzi a proposito di questo: “Tommy io non ti voglio rompere il ca**o. Tu puoi fare il quello che ti pare. Però non ti lamentare se qualcuna inizia a pensare che non sei coerente. Fino a due mesi fa dicevi che mai con uno di 19 anni, che volevi un uomo maturo. E poi esci sui giornali con uno che sembra tuo fratello”, questo il pensiero di qualcuno.

Così non si è fatta attendere la pronta replica da parte di Tommaso Zorzi: “Quando le frequentazioni potranno essere programmate a computer ti faccio uno squillo“. A seguire l’influencer ha aggiunto ancora sulla questione: “Capisco che l’interesse nei confronti delle storie sentimentali sia alto ma arrivare a disseminare odio verso le mie frequentazioni, vere o presunte, è inaccettabile. Vivere il proprio “privato” esente dallo scrutinio pubblico credo che sia un diritto di tutti. Se non riesci a gioire della felicità altrui, taci“.

Secondo alcuni, quindi, la storia di oggi non è altro che la conferma di ciò che alcuni già pensavano. C’è da dire però che Tommaso Zorzi non ha fatto nomi e tantomeno né lui né Tommaso Stanzani hanno mai fatto parola di questo sui social.

Nel mentre che attendiamo conferme o smentite, in questi giorni l’opinionista de L’Isola dei Famosi ha detto la sua anche riguardo alla polemica che ha coinvolto i Maneskin dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest…