1 Le accuse di Tommaso Zorzi

Nella Casa del GF Vip è stato un post puntata ad alta tensione con Tommaso Zorzi che non ha risparmiato critiche e accuse! La spiazzante rivelazione di Dayane Mello di esternare i suoi sentimenti a Rosalinda Cannavò ha sorpreso gli altri concorrenti, che non si aspettavano determinate parole. La modella però si è detta attualmente ferita e distante dalla donna che dice di amare e per tale ragione, durante una difficile scelta su chi mandare al televoto, ha voluto preservare Samantha de Grenet, che in questi mesi le è sempre stata accanto.

Questa decisione ha lasciato tutti di stucco. Dopo la puntata infatti si è scatenato il putiferio in Casa e, dopo Stefania Orlando, anche Tommaso Zorzi si è detto in totale disaccordo con Dayane: “Tu sei tutto il contrario di tutto. Parti con la puntata dicendo che ami Rosalinda, poi la nomini. Ami e nomini. Sai cosa vuol dire ‘ti amo’?”, ha detto alterato l’influencer. Affermazioni che hanno trovato in disaccordo la Mello che ha spiegato di essersi allontanata da diverse settimane da Rosalinda, proprio per rispettare il suo attuale momento con Andrea Zenga.

Tommaso: "Tu sei tutto il contrario di tutto. Ami e nomini. Sai cosa vuol dire <ti amo>?" #gfvip #sovip #tzvip pic.twitter.com/J039eCQTJG — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 23, 2021

Ma non è finita qui. In piazzetta Morra infatti abbiamo assistito al secondo round della lite tra Tommaso Zorzi e Dayane Mello, dove il rampollo ha messo in dubbio l’orientamento sessuale della modella, aggiungendo critiche molto dure: “A me questa roba qui dell’amore. L’amore per Rosalinda è una cag**a”, ha esordito.

Dopodichè Tommaso Zorzi ha aggiunto ancora “Io che ho vissuto sulla mia pelle cosa significa vivere e combattere per un amore dello stesso sesso…Ora arrivare a fare la f**a in TV. Non hai vissuto niente. Andare a dire ‘sono mezza lesbica’ a me sta sul c***o. Mi sembra una mancanza di rispetto”, aggiungendo poi come Dayane nella Casa si sia innamorata di tutti, facendo un elenco.

Dayane Mello si è difesa dicendo di conoscere perfettamente i suoi sentimenti e di sapere cosa prova per Rosalinda.

Tommaso accusa Dayane di essersi inventata di “essere mezza lesbica” e che ci ha provato con tutti: Denis, Enock, Oppini, Nardi, Zenga e ora con Rosalinda…



Tutto questo schifo in 1:14 di video.. Complimenti. Si è proprio superato! #GFVIP #prelemi #exrosmello #dmvip #mellos pic.twitter.com/uTtEHU77t7 — estreghetta (@_heysestra) February 23, 2021

Le critiche di Tommaso Zorzi e le accuse nei confronti di Dayane Mello hanno totalmente diviso il web. In breve i fan dell’influencer hanno difeso il suo pensiero, ma una fetta di pubblico non ha apprezzato per nulla il discorso fatto alla modella da parte di Tommaso. Insomma il popolo della rete si è spaccato in due sulla questione e certamente se ne parlerà anche nella prossima puntata. E voi da che parte state?