Grave lutto per Tommaso Stanzani, Zorzi criticato perché “si fa le stories in spiaggia”: la replica

1 Il lutto di Tommaso Stanzani

Un brutto lutto ha colpito Tommaso Stanzani, ballerino diventato famoso per aver partecipato ad Amici 20 e attualmente anche fidanzato di Tommaso Zorzi. Purtroppo il nonno è venuto a mancare. Sappiamo che per lui è una grande perdita, poiché vi era molto legato.

Varie volte lo aveva mostrato nelle sue storie dicendo che, anche se aveva 95 anni, era ancora molto in forma e continuava ad andare in bicicletta. Non sappiamo cosa sia successo ma esprimiamo all’ex allievo di Alessandra Celentano le nostre più sentite condoglianze.

Ma questa perdita ha portato delle persone ad andare contro Zorzi. Che cosa avrebbe combinato il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip? In pratica c’è chi lo ha criticato per aver messo delle storie sul suo profilo Instagram mentre è in spiaggia a ridere e scherzare. È stato quindi accusato di non portare rispetto per il suo fidanzato che ha perso il nonno. E anzi, è stato anche messo in dubbio che possano essere ancora una coppia.

Tutto questo è successo su Twitter. I commenti contro Tommaso Zorzi sono stati quindi visti dal diretto interessato e a uno in particolare lui ha deciso di rispondere. Nel farlo ha messo a tacere le fake news e ha anche zittito chi gli ha mosso queste critiche. Ecco il botta e risposta…