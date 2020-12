2 Tommaso Zorzi saluta Andrea Damante e Giulia De Lellis davanti a Sonia Lorenzini: ecco perché questo momento ha colpito i fan

Tommaso Zorzi stava per riaccendere una miccia mai del tutto spenta. Nel corso della Vigilia di Natale che i concorrenti della casa del Grande Fratello Vip hanno trascorso insieme, l’influencer stava per far tornare alla luce un vecchio gossip che riguarda la nuova entrata Sonia Lorenzini ed Andrea Damante e Giulia De Lellis. Come raccontato da molte fonti e confermato anche dal giornalista Gabriele Parpiglia, sembra che la Lorenzini sia stata una delle persone contattate da Giulia dopo aver scoperto dei ripetuti tradimenti dell’ormai ex fidanzato.

Un gossip che non è mai stato confermato dai diretti interessati ma che ha provocato delle reazioni evidenti. La Lorenzini e la De Lellis infatti erano grande amiche ma da un momento all’altro hanno smesso persino di seguirsi su Instagram. Sarebbe proprio questa la ragione della forte antipatia che Tommaso aveva nei confronti di Sonia e che li ha portati allo scontro sia dentro che fuori la casa del GF Vip. Ora tutto stava per tornare alla luce per sbaglio durante la preparazione del menù del veglione.

Tommaso saluta Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser, Andrea Damante e Giulia De Lellis.#GFVIP pic.twitter.com/drJ5OuYJCW — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 24, 2020

In questo video vediamo Tommaso Zorzi, l’ex tronista e Giacomo Urtis rivolgersi alla telecamera hanno iniziato a inviare saluti ad alcuni amici in comune. Tommaso saluta anche Cecilia, la sua amata colf e Sonia ricorda che Cecilia Rodriguez le ha chiesto di dare un bacio da parte sua a Zorzi. A quel punto l’influencer saluta la sorella di Belen, Ignazio Moser, Andrea Damante e Giulia De Lellis. Con molta probabilità Tommaso è convinto che i due stiano ancora insieme.

In realtà Giulia ha da poco ufficializzato la sua relazione con Carlo Gussalli Beretta e Damante è stato di recente avvistato con la giovanissima modella Elisa Visari. Nessuna reazione alle parole di Tommaso da parte di Sonia Lorenzini. Questa storia verrà presto alla luce? Alfonso Signorini chiederà ai diretti interessati di parlarne e chiarire una volta per tutte la verità?

