Tommaso Zorzi deluso da alcuni like di Guenda contro di lui. La replica

Tommaso Zorzi deluso da Guenda Goria

Dopo la vittoria del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi ha ripreso in mano la sua vita fuori dalla Casa. Ancora un po’ frastornato, dopo 5 mesi e un giorno di reclusione forzata, l’influencer ha avuto modo di vedere anche cosa si è detto di lui durante la sua assenza. Ad aiutarlo ci ha pensato sua sorella Gaia, la quale per l’occasione ha preparato un documento su Power Point con tutti i pensieri di fan e personaggi noti nei suoi confronti.

Ad attirare l’attenzione di Tommaso Zorzi, però, sono state alcune parole di Maria Teresa Ruta nei suoi confronti, ma ancor di più dei like lasciati da Guenda Goria in vari post sui social, che andavano ‘contro’ il vincitore del GF Vip. Scoprire questo ha deluso molto Tommaso, che ha ribadito questo suo stato d’animo anche nel corso di una diretta Instagram in compagnia degli ex compagni d’avventura. In questo video insieme a Giacomo Urtis e Andrea Zelletta, ecco cos’ha detto Zorzi:

“Ho organizzato un po’ di taglia e cuci. Sto facendo certe sciarpe, dei cappotti! Uuu amore, mia sorella mi ha fatto un Power Point dettagliato, con tanto di like messi qua e là. Un like vale più di mille parole. Tu ad esempio non compari da nessuna parte”, ha detto Tommaso Zorzi rivolgendosi al chirurgo. Mentre invece parlato con Croccantino (soprannome dato ad Andrea Zelletta), l’influencer ha detto: “Falsa sei tu amore! Anzi no, falsi sono alcuni nostri amici ex concorrenti dopo quello che ho visto”.

Tommaso:"un like vale più di mille parole", decisamente un grande impatto soprattutto se messo a tutti(😂), invece le tue parole riprese dai vari giornali sulle confidenze intime di MTR valgono la pochezza che hanno.

Consiglio un po' di autocritica e non il ritenersi impeccabili. pic.twitter.com/SA5m96PQiM — Battitrice Libera (@rainbow20202020) March 3, 2021

Dopo queste affermazioni di Tommaso Zorzi, che si è detto particolarmente deluso, non è tardata ad arrivare la replica da parte di Guenda Goria….