1 Tommaso Zorzi si difende

Tommaso Zorzi e Gian Maria Sainato si conoscono poiché in passato hanno partecipato alla medesima edizione del reality, Riccanza. Pare però, secondo quanto raccontato da Sainato che il loro rapporto, inizialmente molto bello, sia andato via via a sgretolarsi per un gesto fatto da Zorzi.

Mentre Tommaso Zorzi si godeva la sua permanenza nella Casa del GF Vip, Gian Maria Sainato è stato ospite da Barbara d’Urso. Durante la trasmissione televisiva il ragazzo ha accusato Zorzi. Motivo? Secondo quanto raccontato durante il reality Riccanza, Tommaso si è permesso di svelare l’orientamento sessuale di Sainato, facendo così outing. Ma non solo. perché Gian Maria ha lanciato spesso frecciatine al rampollo milanese anche attraverso i suoi account ufficiali.

All’oscuro di tutto, Tommaso Zorzi è venuto a conoscenza di ciò solo dopo la fine del Grande Fratello Vip. Ieri sera sui social il rampollo milanese ha pensato bene di riportare a galla i dissapori con Sainato e difendersi da tali attacchi:

“Ma quel tipo strano che si gira i salotti televisivi per parlare male di me è consapevole che mi deve una cena?” ha domandato su Twitter Tommaso Zorzi. Non è tardata ad arrivare la risposta di Gian Maria Sainato: “Ok! Ma siamo in zona arancione nella stessa città, quindi cena a casa. Chi cucina: io o tu?”.

La replica di quest’ultimo ha dato così il via ad un battibecco social tra loro, proseguito con un’altra frecciatina da parte di Tommaso Zorzi. Continua…