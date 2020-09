1 A poche ore dall’inizio del GF Vip, Tommaso Zorzi è già molto criticato sui social. Gian Maria Sainato e non solo contro l’influencer

Tommaso Zorzi è appena entrato nella Casa del Grande Fratello Vip è già sta facendo piuttosto discutere. Se c’è chi sostiene e difende a spada tratta l’influencer, c’è chi come Gian Maria Sainato non prova grande simpatia per lui. Il blogger, che con Zorzi ha condiviso l’esperienza di Riccanza, deve avere ancora il dente piuttosto avvelenato, tanto da portarlo a sfogarsi sui social.

Ieri nel corso della puntata Gian Maria Sainato ha commentato con i suoi follower l’ingresso nel reality di Tommaso Zorzi e non ha risparmiato lui una chiara frecciatina. Criticato aspramente da Sainato su Twitter, ecco quanto emerso:

“Un concorrente di questa casa è tutt’altro di quello che di vede. E presto si rivelerà per quello che è, di una falsità e cattiveria allucinante. Segnatevi questo tweet. E se parlo così è perché conosco la persona, nella vita REALE. Tra qualche giorno/settimana tornerete sotto queste tweet e mi direte: Gian avevi ragione”.

Molti utenti del web hanno subito colto il riferimento a Tommaso Zorzi e hanno commentato chi a favore di Sainato, chi a supporto del concorrente del Grande Fratello Vip.

Evidentemente tra Gian Maria Sainato e Tommaso Zorzi dev’esserci stato, dopo Riccanza, qualche episodio che li ha portati spesso a scontrarsi, tanto da portare il modello ad allontanarlo del tutto. Ancora non è ben chiaro cosa sia accaduto, ma ha promesso che appena possibile dirà la sua:

“Svegliato con messaggi da amici, conoscenti, giornalisti, persone sui social, tutti a dirmi: “abbiamo capito di chi stai parlando e hai ragione”, “brutta persona anche per me ci ho avuto a che fare”, “lo sanno tutti che è così e verrà fuori”… Al momento opportuno parlerò, se ricercassi attenzioni caro mio lo avrei fatto da molto tempo e con situazioni molto più interessanti, ma non è da me. Parlo solo quando c’è un senso e non a caso dalle risposte sotto al mio Tweet, sono tutti d’accordo con il mio pensiero”.

Che succederà ora? Intanto Tommaso Zorzi non è stato criticato solo da Gian Maria Sainato…