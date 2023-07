NEWS

Andrea Sanna | 27 Luglio 2023

Chiara Ferragni tommaso zorzi

Tommaso Zorzi difende Chiara Ferragni

In questi giorni vi stiamo parlando della polemica che ha travolto Chiara Ferragni e la sua vacanza in Sicilia. L’influencer è stata accusata di aver pubblicato delle foto noncurante della situazione presente nella Regione, invasa dagli incendi. Sebbene il post sia stato pubblicato precedentemente all’accaduto e Fedez abbia tentato di intervenire, a poco è servito. Così come l’intervento della diretta interessata in cui ha spiegato il suo punto di vista.

Sempre attento a quello che accade intorno a sé, Tommaso Zorzi ha deciso di esporsi e dire la sua a riguardo su Instagram. Il giovane conduttore e influencer ha preso le difese dell’imprenditrice digitale, con queste parole:

“L’andamento qui sui social (e specialmente su Twitter) è talmente volto alla caccia alle streghe, che Chiara Ferragni diventa oggetto di una polemica sul cambiamento climatico. Ormai basta dare un volto (o un profilo) a qualsivoglia polemica e parte la gogna online. E il paradosso è che si pensa così di aver fatto la propria parte rispetto al problema di turno”.

La storia Instagram di Tommaso Zorzi su Chiara Ferragni

Secondo Tommaso Zorzi hanno un senso nel momento in cui sono costruttive. A detta sua questa non lo sarebbe per niente e non andrà a risolvere il problema. L’ex vincitore del GF Vip 5 pensa infatti che per quanto possa non piacere un personaggio, che sia Chiara Ferragni o meno, si può certamente dissentire con quello che dice, ma non in questo modo: “Che diventi il capo espiatorio per una situazione che da settimane ha messo in ginocchio una regione lo trovo intellettualmente disonesto”.

Il pensiero di Zorzi sulla polemica contro Chiara Ferragni

Infine Tommaso Zorzi ha voluto dire la sua sul modo in cui gli influencer. Secondo il suo punto di vista, siano “tacciati sostanzialmente di inutilità e pigrizia”, per poi approfondire il discorso come vedete qui sotto…

Instagram Stories – Tommaso Zorzi

Nelle storie successive Tommaso Zorzi ha voluto precisare che si tratta semplicemente del suo pensiero e, per quanto non lo coinvolga in prima persona ha voluto comunque dire quel che pensa.