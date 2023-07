NEWS

Andrea Sanna | 27 Luglio 2023

La Petolicchio e sua sorella prof a Il Collegio

Il 24 settembre prenderà ufficialmente il via la nuova edizione de Il Collegio 8 (pare l’ultima tra l’altro). A fare ritorno per il gran finale ci sarà anche la professoressa Maria Rosa Petolicchio. Ebbene sì, la docente tornerà a fare parte del cast dopo un anno. La sua assenza fece molto discutere, ecco perché la sua conferma ha provocato un entusiasmo generale da parte dei fan della trasmissione.

Ad annunciare il ritorno a Il Collegio della docente sono i canali ufficiali del reality show di Rai 2: “Per gentil cortesia, guardate chi è tornata un po’ in Collegio… la prof Petolicchio”, ha detto l’insegnante entusiasta. Più determinata che mai siamo certi che darà filo da torcere ai giovani alunni della classe 2001.

Ma Maria Rosa Petolicchio non è l’unica della famiglia che si aggiungerà al corpo docenti de Il Collegio. L’avevamo già conosciuta e ora la ritroveremo ancora in questa edizione. Anche Anna Maria Petolicchio, sorella dell’amata prof, sarà presente come annunciato in questo video e dopo aver già debuttato la scorsa stagione. Una clip in cui mette alla prova i telespettatori chiedendogli se, abbastanza attenti, ricordano in che anno sarà ambientato quest’anno il programma.

E per concludere le sorelle Maria Rosa e Anna Maria Petolicchio le abbiamo ritrovate insieme in un altro video condiviso sempre su Instagram. Le professoresse de Il Collegio in modo simpatico e divertente hanno cantato la sigla delle Winx, per poi concludere con una sorta di slogan “Petolicchio Sisters”. A corredo del video la didascalia scelta dal docu-reality di Rai 2:



“Non vediamo l’ora di vedere le Petolicchio Sisters all’azione insieme ai collegiali! Ci aspettiamo momenti esilaranti che faranno divertire tutti. Il Collegio 8 sbarca a settembre su Rai 2 e RaiPlay”.

Come detto i fan hanno accolto con grande entusiasmo questa splendida notizia sulle sorelle Petolicchio insieme a Il Collegio!