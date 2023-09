Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani avvistati di nuovo insieme: “Si comportavano da coppia” (FOTO)

Gossip

Debora Parigi | 23 Settembre 2023

Insieme a Milano Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani

A ottobre del 2022, quindi quasi un anno fa, uscì la notizia della fine della storia tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani dopo un anno di relazione. Ci sono state varie notizie che li hanno riguardati, dai tradimenti ai silenzi social a indiscrezioni varie. Ma tante cose non erano vere.

In tutti questi mesi entrambi hanno avuto modo di parlare della loro relazione conclusa. Il ballerino, ad esempio, a Ciao Maschio disse: “L’amore è cambiato, ha assunto una forma diversa. Penso sia lo stesso per lui. Per me lui rimarrà una persona importante e non voglio perderla“. Zorzi invece ebbe da ridire su tutte le falsità che erano state dette e scritte riguardo la loro rottura. “Speculazioni che sono state fatte in merito al rapporto mio e di Tommy, cose gravissime che sarebbero successe dietro la nostra rottura. Il tempo è galantuomo e ha dimostrato che erano tutte stron***”, aveva detto l’influencer.

Oggi, però, arriva una segnalazione dal web. A riportarla è la pagina Instagram Veryinutilpeople.it. In pratica un paio di giorni fa Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono stati avvistati insieme a Milano. Con loro c’era anche la mamma di Zorzi. Quello che hanno segnalato è il fatto che si comportassero come una coppia.

Ovviamente si tratta di una segnalazione che proviene dal web. Quindi è da prendere con le pinze, anche perché non abbiamo foto per confermarlo. Tra l’altro aggiungiamo che potrebbero essere semplicmente in buoni rapporti. Infatti quest’anno Tommaso Stanzani è stato anche al compleanno di Tommaso Zorzi. Lo aveva proprio raccontato l’influencer: “È venuto al mio compleanno, ha rilasciato un’intervista in cui ha detto cose che ho apprezzato molto, molto carine e molto oneste. Quindi non capisco la voglia di parlare e di gettare fango su due persone che hanno scelto di separare le proprie strade, pur volendosi molto bene“.