1 Scontro nel corso della diretta del GF Vip tra Patrizia De Blanck e Flavia Vento. La showgirl è furiosa contro la Contessa, che replica

Al Grande Fratello Vip i colpi di scena non mancano mai! È il caso di Patrizia De Blanck e Flavia Vento che si sono trovate ad avere un ennesimo faccia a faccia nel corso della puntata di questa sera del reality. Uno scontro senza esclusione di colpi, con la showgirl furiosa nei confronti della De Blanck.

La De Blanck è ancora con il dente avvelenato per l’uscita prematura di Flavia dalla Casa, nonostante le motivazioni di quest’ultima. La Contessa non ha risparmiato lei dure parole. Ciò è bastato per accendere la miccia per una lite durante la diretta.

Flavia Vento è stata infatti ospite della puntata e ha spiegato ai telespettatori le motivazioni che l’hanno spinta ad abbandonare e si è detta molto arrabbiata contro Patrizia De Blanck:

“Non dire più che io avevo bevuto. Io sono astemia da due anni, non le dire più. Ho fatto un percorso e non mi dire nemmeno che mi devo curare. I tuoi cani sono in casa con Giada, i miei no, dato che ho un cane che sta per morire. E non ho paura a confrontarmi con voi, ho trovato persone stupende. Tu mi fai ridere anche se dici cavolate”.

A quel punto imminente la replica di Patrizia De Blanck, che ha sbottato contro Flavia Vento:

“Ho sempre cercato di proteggerti e cerco di farlo sempre. Sei una brava ragazza che passa per scema, quando non lo è per nulla e sei intelligente. Ho anche detto agli altri di essere molto dispiaciuta e non mi è piaciuta la maniera in cui sei uscita. Quando ho detto che sarai stata ubriaca era un modo di dire e sono consapevole che non lo fai. Ma è chiaro che hai bisogno di una mano, anzi quando uscirò me ne occuperò io. Ti ci porto a calci in c***o dallo psicanalista”.

Ha attaccato Patrizia De Blanck, con Flavia Vento che si è giustificata dicendo di aver avuto degli attacchi d’ansia.

Insomma Flavia Vento si è tolta qualche sassolino dalla scarpa contro Patrizia De Blanck ed è parsa piuttosto furiosa. La Contessa ha replicato aspramente nei suoi confronti. Lo scontro tra le due è già virale sui social. Intanto la Vento ha chiesto di poter tornare in Casa. Verrà accolta la sua richiesta?