L’ingresso nella Casa del GF Vip del secondo gruppo di ‘vipponi’ ha inevitabilmente scatenato le prime liti. Ma mentre tutti cercano di conoscersi e capire pregi e difetti l’uno dell’altro, c’è chi come Tommaso Zorzi e Francesca Pepe non si sopporta proprio. Tra l’influencer e la modella si è verificato l’ennesimo scontro e stavolta per due motivi differenti, come mostrato nei video sottostanti.

Già venerdì si è registrata la prima lite tra Tommaso e Francesca, che non hanno cominciato proprio con il piede giusto. Durante la cena, a seguito della puntata, gli inquilini si sono tutti ritrovati a cena in salone e hanno così avuto la possibilità di raccontarsi. Zorzi molto curioso di capire meglio la Pepe ha fatto lei alcune domande mirate sul lavoro di quest’ultima, che ha replicato in modo piuttosto piccato. Quel che è bastato per accendere la miccia, con Tommaso Zorzi che, stufo dei modi di fare della compagna d’avventura, si è alzato da tavola ed è andato via stizzito.

Ma stavolta? A lamentarsi è stato nuovamente Tommaso. L’influencer in giardino con il resto del gruppo ha dichiarato come Francesca Pepe si rivolga a lui al femminile, solo perché quest’ultimo è omosessuale:

“Sei arrivata dicendomi ‘Ah comunque ti ho vista, sei pazzesca, io e te diventeremo amiche. Ora non è che perché sono gay devi parlarmi al femminile eh”

Ha sbottato Tommaso parlando con alcuni membri della casa. Un atteggiamento che ha infastidito molto Zorzi, che si è così sfogato con i suoi compagni, trovando tutti d’accordo, come potete vedere qui sotto…

Questa quindi la protesta sollevata da Tommaso contro Francesca, che ha portato i due ad essere sempre più distanti.

Ma non è finita qui. Perché c’è dell’altro. In giardino, poco più tardi, vi è stata un altro scontro tra Tommaso Zorzi e Francesca Pepe…