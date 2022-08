I cognomi dei figli del Principe William e Harry

Spesso parliamo della Famiglia Reale Inglese e di alcune curiosità che la riguardano. Questa volta vi chiediamo se vi siete mai chiesti come mai i figli del Principe William e quelli di Harry hanno cognomi diversi. La decisione in merito, come fa notare anche il sito Donna Glamour, è stata presa dalla Regina Elisabetta nel 1960. Charlotte, Louis e George sono conosciuti come “i Principi di Cambridge“, mentre Archie Harrison e Lilibet Diana vengono chiamati Mountbatten-Windsor. Loro vengono chiamati come tutti gli altri Reali perché non sono eredi diretti al trono.

La Regina, infatti, ha deciso molto tempo fa che i cognomi dei discendenti della monarchia regnante sarebbero stati diversi da quelli che non possiedono titoli reali diretti. Così da distinguere in maniera più netta la linea di discendenza al trono. Sul sito web della Royal Family si legge: “I discendenti della regina, diversi da quelli definiti altezza reale, con il titolo di principe/principessa, o discendenti femminili che si sposano, avrebbero portato il nome di Mountbatten-Windsor“. Ecco, quindi, la spiegazione a questo piccolo mistero.

Nel frattempo la vita del piccolo George è stata rallegrata dall’invito a una festa di compleanno di una bambina di nove anni. I genitori, il Principe William e Kate, hanno dovuto declinare mandando il seguente messaggio:

Il Duca e la Duchessa di Cambridge ci hanno chiesto di ringraziarti per la lettera in cui inviti il ​​principe George alla festa per il tuo sesto compleanno. Ci dispiace che ci sia voluto così tanto tempo per rispondere. Le loro Altezze Reali sono estremamente grate per il tuo gentile invito. Dopo aver considerato attentamente le possibilità, tuttavia, si sentono costrette a rifiutare. Spero ti sia piaciuto il tuo compleanno. Il Duca e la Duchessa di Cambridge sono stati immensamente commossi dal fatto che ti sia presa la briga di scrivere a loro figlio, il principe George. È stato davvero molto premuroso da parte tua. Le Loro Altezze Reali ci hanno chiesto di inviarti i loro più calorosi ringraziamenti e i migliori auguri.

