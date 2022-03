1 Tommaso Zorzi di nuovo con Francesco Oppini

Sono ormai mesi che si parla della lite avvenuta tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Come sappiamo i due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip 5, e proprio all’interno del reality tra loro è nata una meravigliosa amicizia, che ha regalato tante emozioni al pubblico. Anche dopo la fine del programma l’influencer e il cronista sportivo hanno iniziato a frequentarsi assiduamente, mostrandosi spesso insieme sui social. A un tratto però le cose sono cambiate, e inaspettatamente Tommaso e Francesco si sono allontanati, a causa di una lite di cui ancora oggi non si conoscono i retroscena.

Col passare del tempo tuttavia in molti si sono chiesti quando sarebbe arrivato il ricongiungimento tra Zorzi e Oppini, e solo qualche settimana fa si è riaccesa una piccola speranza nei fan. Nel corso di un’intervista infatti il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ha ammesso di aver sentito il figlio di Alba Parietti durante le festività natalizie, facendo dunque intendere un primo segnale di riavvicinamento.

Solo pochissimi giorni fa invece è arrivato un gesto social da parte di Francesco Oppini che non è passato inosservato. L’ex Vippone infatti ha postato su Instagram una foto che lo immortala insieme a Tommaso Zorzi, risalente alla finale del reality. Adesso come se non bastasse i due amici si sono mostrati nuovamente insieme per la prima volta dopo la lite! L’influencer e il commentatore sportivo infatti sono andati a cena insieme, e naturalmente la foto ha fatto in pochi minuti il giro del web:

Che dunque dopo la lite sia finalmente tornato il sereno tra Tommaso e Francesco? Nel mentre in questi giorni Zorzi si sta godendo una grande successo. L’influencer ha infatti annunciato una grande sorpresa per tutti i fan. Andiamo a rivedere di cosa si tratta.