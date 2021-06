1 Tensioni tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini?

Come ben sappiamo all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 a legare in particolar modo sono stati Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. L’influencer e il cronista sportivo infatti hanno dato il via a una bellissima e speciale amicizia, che ha fatto invidia ai più. Come se non bastasse proprio il conduttore de Il Punto Z ha anche ammesso di aver provato un sentimento forte per Oppini, facendo emozionare tutto il pubblico. Anche dopo la fine del reality naturalmente Tommaso e Francesco hanno avuto modo di far proseguire la loro amicizia. Spesso infatti i due si sono mostrati insieme complici ad affiatati, facendo intendere di essere ancora in ottimi rapporti.

Tuttavia da qualche settimana alcuni fan hanno notato come Zorzi e Oppini si siano in qualche modo allontanati. A un tratto infatti il conduttore e il cronista hanno smesso di farsi vedere insieme, facendo preoccupare i follower. Adesso come se non bastasse a lanciare una bomba è stato Whoopsee, che in esclusiva ha svelato quello che starebbe accadendo.

Come svela il portale (QUI per il video) infatti qualche ora fa Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, insieme ad altri volti noti del mondo dello spettacolo, hanno presso parte a un evento. Tuttavia sembrerebbe, sempre stando a quello che svela Whoopsee, che tra i due ci fosse del gelo, facendo dunque intendere delle tensioni.

Naturalmente a oggi si tratta solo ed esclusivamente di indiscrezioni, e non c’è alcuna prova che il legame tra Tommaso e Francesco si sia spezzato. Entrambi infatti nelle ultime settimane sono stati presi da numerosi impegni, e questo spiegherebbe perché i due non si sono mostrati insieme sui social. Noi di Novella 2000 siamo pronti a fare chiarezza e siamo disponibili nel caso in cui Zorzi e Oppini volessero rilasciare delle dichiarazioni in merito. Nel mentre qualche giorno fa a riappacificarsi sono stati Tommaso e Giulia Salemi. Rivediamo cosa è accaduto.