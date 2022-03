1 Pace fatta tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini?

È trascorso esattamente un anno da quando Tommaso Zorzi ha vinto il Grande Fratello Vip 5. Come ben ricorderemo all’interno della casa più spiata di Italia l’influencer aveva stretto una bellissima amicizia con Francesco Oppini che per mesi ha entusiasmato il web. Per un primo periodo, dopo la fine del programma, i due avevano iniziato anche a frequentarsi assiduamente lontani dalle telecamere, mostrandosi spesso insieme sui social. A un tratto però, a causa di una lite di cui ancora oggi non si conoscono i retroscena, Tommaso e Francesco hanno messo un punto alla loro amicizia e si sono allontanati. Solo qualche settimana però Zorzi aveva riacceso le speranze dei fan, quando nel corso di un’intervista ha ammesso di aver sentito Oppini durante le festività natalizie. Queste le sue dichiarazioni:

“Se io e Francesco Oppini siamo di nuovo amici? Ci siamo sentiti per farci gli auguri e ci siamo ripromessi di sentirci a breve”.

Nelle ultime ore come se non bastasse è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web. Nella giornata del 1 marzo infatti Tommaso Zorzi ha festeggiato l’anniversario della sua vittoria al Grande Fratello Vip 5. Per l’occasione così proprio Francesco Oppini ha pubblicato sui suoi social una foto risalente alla sera della finale, in cui vediamo i due mentre si stringono con affetto. A quel punto gli utenti sui social si sono letteralmente scatenati e per i più questa sarebbe la prova che finalmente Tommaso e Francesco abbiano fatto pace!

Tuttavia al momento né Zorzi né Oppini si sono espressi a riguardo, ciò nonostante sembrerebbe che i rapporti tra i due ex gieffini non siano più tesi. Nel mentre in queste ore Tommaso ha annunciato una grande sorpresa per i suoi fan. Andiamo a vedere di cosa si tratta.