1 Tommaso Zorzi VS Gilles Rocca

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi, che ha visto non solo ingresso di Ignazio Moser tra i naufraghi, ma anche uno scontro tra Tommaso Zorzi e Gilles Rocca. L’opinionista già da giorni ha detto che le sue preferenze nei confronti dell’attore sono via via svanire. Ma il gesto fatto in puntata ha portato Tommaso ad infuriarsi con l’intero gruppo, ma anche con il concorrente. Gilles (sebbene abbia provato a spiegarsi) aveva chiesto precedentemente ai suoi compagni di nominarlo. Ma vediamo cosa è accaduto.

Durante le nomination parte del gruppo ha deciso, inaspettatamente, di votare per Gilles Rocca. In studio sono rimasti tutti sorpresi sia per il modo in cui si è verificato il tutto, ma ancor di più per le motivazioni date. Miryea ha provato a farlo notare, ma è stata in qualche modo zittita: “Lei vive nel suo mondo e vede solo il brutto delle persone”, hanno detto alcuni dei naufraghi, tra cui proprio Rocca. Era palese, però, ci fosse qualcosa sotto. Tanto che Tommaso Zorzi e i presenti hanno iniziato a rumoreggiare e la stessa Ilary Blasi è parsa piuttosto confusa. La conduttrice, infatti, consultandosi con i suoi opinionisti, ha notato qualcosa di strano: “Ma non è possibile dai”, ha sbottato. Tommaso Zorzi, visto l’andazzo, ha deciso di agire anche perché si è reso conto che Miryea voleva dire qualcosa.

Il rampollo milanese ha chiesto la parola a Ilary e ha richiamato l’attenzione di Miryea Stabile: “Miryea dato che vedo che tu mi sembravi abbastanza stranita, secondo te cosa sta succedendo stasera?”. L’ex Pupa a costo di mettersi contro i suoi compagni ha ammesso: “Mah, semplicemente il fatto che Gilles ha chiesto a tutti di essere nominato, ma alle sue condizioni”.

Questo è bastato per far infuriare Tommaso Zorzi. L’opinionista si è alzato in piedi e, molto arrabbiato, ha attaccato Gilles Rocca e coloro che l’hanno votato solo perché su richiesta. Tutti hanno tentato di giustificarsi, ma con scarsissimi risultati. Continua per vedere cosa è successo…