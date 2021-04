1 Tommaso Zorzi parla di Gabriel Garko

Questo pomeriggio su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Verissimo. Silvia Toffanin nel suo studio ha accolto, tra i numerosi ospiti, l’opinionista Tommaso Zorzi, accompagnato dalle colleghe Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi.

Nel corso della chiacchierata Silvia Toffanin ha mostrato a Tommaso Zorzi le immagini della paparazzata di qualche settimana fa che l’ha visto protagonista in compagnia di Gabriel Garko. Immagini che tanto hanno fatto discutere e che sono state pubblicate in esclusiva dal settimanale Chi.

I due sono stati pizzicati per le vie di Milano e Roma, come raccontato da Gabriele Parpiglia nel suo articolo: “Questa settimana su “Chi” la “strana coppia” composta da Tommaso Zorzi e Gabriel Garko: uscito dalla Casa, il trionfatore del Gfvip ha scoperto in Gabriel un amico speciale. I due sono stati sorpresi a Milano e a Roma, dove il nuovo opinionista dell’”Isola dei famosi” si è recato per lavoro”.

Oggi a Verissimo Tommaso Zorzi ha avuto modo di spiegare qual è il suo rapporto con l’attore piemontese: “Siamo amici”.

Ha immediatamente frenato Tommaso Zorzi a chi, in qualche modo, ha pensato che tra loro potesse esserci qualcosa tra loro. Per poi proseguire l’influencer ha raccontato ancora come sono andare realmente le cose tra lui e Gabriel Garko. Ecco le sue parole nel salotto di Silvia Toffanin:

“È una persona che ho rivisto dopo la Casa del GF. Lui era tra virgolette un ex fidanzato di Rosalinda. È venuto a Milano. Ci siamo visti. Lui dormiva in un albergo e di giorno ci siamo incontrati e ci hanno beccati. Lui mi pare che stesse andando a ritirare una giacca. Ma no, siamo amici”.

Pare quindi che tra loro ci sia solo una bellissima amicizia e i due, dopo l’avventura di Tommaso Zorzi al GF Vip, hanno deciso di incontrarsi per trascorrere alcune ore in assoluta serenità.