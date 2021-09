1 Tommaso Zorzi e Leone Lucia Ferragni nella stessa scuola

Per Leone Lucia Ferragni è iniziata la scuola ed è stato lo stesso Fedez ad annunciarlo con un post su Instagram, mettendo le foto del figlio il primo giorno. La scuola scelta è la Saint Louis School, una scuola bilingue che ha più sedi a Milano. E a quanto pare anche un noto vip l’ha frequentata: Tommaso Zorzi.

L’influencer e vincitore del Grande Fratello Vip 5 lo ha fatto sapere tramite una storia sul suo profilo Instagram. Zorzi ha infatti pubblicato un video in cui ha raccontato di quanto abbia odiato quella divisa perché l’ha dovuta indossare per 15 anni. E a dimostrazione di questo, alla fine del video ha anche messo una sua vecchia foto mentre indossa la stessa divisa di Leone. Chiedendo scusa ai fan per non aver trovatouna foto migliore di quel periodo.

Quando Fedez ha pubblicato la foto di Leone, lo stemma sulla divisa è subito saltato all’occhio e quindi c’è chi ha iniziato a fare delle ricerche.

