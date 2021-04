1 Tommaso Zorzi e l’uomo in posa ambigua

Oggi, 2 aprile 2021, è il compleanno dell’influencer milanese e in molti gli hanno fatto gli auguri. Tra questi uno dei suoi più cari amici, ovvero Francesco Oppini. Certamente, però, non sono mancati anche quelli di Aurora Ramazzotti, Stefania Orlando, Patrizia De Blanck e tantissimi altri. Questa mattina, però, alcuni fan hanno notato una cosa strana in una delle Stories da lui postate. Su Instragram, infatti, vediamo un video in cui oltre a Tommaso Zorzi, sullo sfondo, compare anche un uomo in posizione ambigua.

Nel filmato, che potete recuperare anche qui sotto, c’è l’opinionista de L’Isola dei Famosi che si mostra appena alzato in casa sua. La sua intenzione è quella di far vedere ai fan che lo seguono tutto ciò che ha ricevuto per il suo compleanno. Stiamo parlando di palloncini a forma di numero, vari pacchi regalo e un mazzo di fiori piuttosto particolare e stravagante. L’influencer, però, probabilmente non si è accorto di un piccolissimo dettaglio.

Tommaso Zorzi, per errore, inquadra un uomo immune posa ambigua #tzturns26 pic.twitter.com/puVrslmJQQ — disagiotv (@disagio_tv) April 2, 2021

Alle spalle di Tommaso Zorzi, infatti, notiamo un uomo in una posa strana. Sembra proprio che si stia mettendo addosso delle mutande o forse dei pantaloncini molto corti. Non è ben chiaro. Anche la faccia dello sconosciuto, purtroppo, non è ben visibile. Un po’ per la distanza e un po’ per il cappello rosso che ha già indosso e gli copre il volto. Tommaso rivelerà mai di chi si tratta? Chissà che nei prossimi giorni non dia una spiegazione ai follower curiosi. Oppure farà finta di niente e ignorerà tutto.

Continuate a seguirci per scoprirlo e per non perdervi tante altre news.